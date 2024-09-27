Okan Buruk’un işi zor

Galatasaray zorlu derbide Fenerbahçe’den sonra Yunan ekibi PAOK’u da devirdi.

Okan Buruk’un öğrencileri her ne kadar maça tutuk başlasa da, sonuca gitmeyi başardı.

Derbi sonrası takım yorgun olmasına rağmen, “büyük takım” nasıl olunur bir yandan da bunun dersini verdi Galatasaray.

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Bu arada transfer yapılmadı diye, Okan hoca ve yönetime yapılan baskılar bazen yersiz de olsa taraftara da hak vermek lazım, Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu bölgelere devre arası transfer şart.

Diğer yandan da sarı kırmızılıların forvet attı, birçok takımı kıskandıran cinsten.

Icardi, Osimhen, Batshuayi derken, Okan Buruk kime görev vereceğini eminim şaşırmıştır.

Her yarım saatte bir forvet hattını değiştirseniz, gol katkısı alırsınız. Bu yüzden Okan hocanın işi gerçekten zor.

Yeri gelmişken de yazayım, hocaya taraftardan eleştiri var o da oyuncu değişikliğini geç yaptığı düşüncesi.

Mertens’in alternatifi yok

PAOK maçını basın tribününden takip etme şansım oldu.

Galatasaray’da Mertens varsa sorun yok fakat Mertens olmadığında takım zorlanıyor.

Mertens’in de yaşını düşünecek olursa, oyuncu haliyle belli bir dakikadan sonra yoruluyor ve bu da takımı etkiliyor.

Devre arası acilen Mertens ayarında bir oyuncu alınmalı.

Artık Günay zamanı

Muslera cezası nedeniyle PAOK maçında yoktu. Yerine yedek kaleci Günay Güvenç oynadı.

İlk yarının sonunda yaptığı kritik kurtarış muazzamdı. Üstelik arkadaşlarına adrese teslim toplar da servis etti.

Galatasaray’da genelde 1. kaleci iyi olur, yedek kaleci sorunu hep yaşanırdı.

Fakat Günay bunun dışında kalıyor, daha önce de yazmıştım, kale artık Günay’ın olmalı.

Oynadıkça daha da iyi olacak.