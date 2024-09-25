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Kadıköy Gazetesi

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Çizgi dünyası Kadıköy Çizgi Festivali’nde buluşuyor.

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Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve 27 Eylül’de başlayıp 3 gün sürecek festivalde söyleşilerden canlı çizimlere, imza günlerinden çizgi roman mezatına kadar birbirinden renkli etkinlik sizi bekliyor.

 

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27- 28- 29 Eylül

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Yoğurtçu Parkı

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bulusuyor
Çizgi dünyası
Çizgi Festivali’nde
kadıköy
Kadıköy Belediyesi

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