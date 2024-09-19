Emin adımlarla 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza

Galatasaray her ne kadar istediği transferleri yapamadı gibi gözükse de puan tablosu tam tersini söylüyor.

Cimbom şu an 15 puanla Süper Lig’in lideri. Hani Mourinho’lu, uçan, kaçan Fenerbahçe’nin önünde.

Bu cumartesi Fenerbahçe – Galatasaray derbisi oynanacak ve bu maç kazanan için 3 puan değil 6 puan değerinde olacak.

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Galatasaray kazanırsa başta Mourinho olmak üzere rakibin psikolojisi fena halde bozulacak.

Mourinho’nun oyun taktiği Kasımpaşa maçı gibi olursa, (öne geçip, geriye yaslanmak) bu taktik Galatasaray için pek de işe yaramaz.

Galatasaray’ın oyun anlayışı, geçen sezonun oturmuş kadrosu ve buna eklenen oyuncuları da göz önüne alırsak her ne kadar sezonun başı da olsa sarı kırmızılılar bu sezon ipi göğüsler ve hem 25. şampiyonluğu kazanır hem de 5. yıldızı takar.

Barış Alper türk pasaportu taşımasaydı!

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sonrası Galatasaray’ın Türk oyuncusu Barış Alper, her maç adeta takımına 3 puanı kazandırıyor.

Galatasaray yönetimi Kerem’i kaçırdı, amasız fakatsız sakın ola ki Barış’ı da gözden çıkarmayın.

Barış, bugün yabancı pasaporta sahip olsaydı 60-70 milyon euro bandında olurdu.

Gelin görün ki Türk pasaportu taşıyorsanız değeriniz maalesef düşüyor.