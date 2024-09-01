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Senciyiz Kerem Aktürkoğlu

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Senciyiz Kerem Aktürkoğlu

Çalışma hayatında maaş eşitsizliği çalışanı her zaman etkilemiştir.

Aynı işi yapan, hatta diğer çalışandan daha iyi performans sergilen çalışan hiçbir zaman eşit olamaz.

Galatasaray’da da bu sorun yıllardır var ve olmaya da devam edecek.

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Galatasaray’da işler iyi gitmiyor olabilir ki bana göre öyle değil.

Bir takım her zaman aynı performansı sergileyemez, her zaman gününüzde olamazsınız.

Eleştirdikleri Galatasaray, son iki sezonun şampiyonu.

Galatasaray belki de istediği transferleri yapamadı, şu anki kadro lig için yeterli fakat taraftar haklı olarak transfer istiyor.

Bir yandan da eldeki oyuncuları tutmak lazım.

Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitiyor.

Kerem’in kafası karışık ve Galatasaray’ın bir an önce Kerem’le sözleşme yenilemesi, maaşını iyileştirmesi şart.

Bu arada Kerem, aldığı ücrete göre belki de takımda en fazla katkıyı veren oyuncu konumunda.

Kerem iyi oyunculuğunun yanında duygusal bir kişiliğe de sahip.

Ve maalesef rakipler de bunu bildiği için ara ara Kerem’i bu duygusallığından vurup oyuncuyu yıpratıyor.

Kerem mutluysa takım da mutlu taraftar da.

Bu mutluluk Kerem’in oyununa da yansıyor. Bunu Adana Demir deplasmanında da gördük.

Ve son olarak benim Galatasaray’daki kaptanım Kerem Aktürkoğlu’dur. 

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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