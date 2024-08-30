İBB’DEN METROBÜS KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Küçükçekmece’de yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili İETT’den açıklama yapıldı. İETT’nin açıklaması şöyle:
29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir.
Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır.
İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir.
Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır.
Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir.
Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz.
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