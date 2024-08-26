Dünya hakkında ne düşünüyorsunuz bilemem ama bana göre dünyanın sonu geldi.
Yeraltı ve yerüstü kaynakları tükendi.
İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamada zorda…
Temiz ve içilebilir suya erişim temel yaşam hakkı olmasına rağmen Dünyada 785 milyon insan yani her insandan 9’da 1’i suya erişemiyor.
2050′ ye kadar her 4 kişiden en az 1’i, tatlı su kıtlığından veya buna bağlı kronik hastalıklardan etkilenen bir ülkede yaşayacak.
Yıllardır Afrika Kıtası’nda insanlar açlıktan ve susuzluktan ölmekte…
Kanıksadığımız bu ölümler bizim de kapımızı çalmaya hazırlanıyor.
Gıda ve su altın değerinde…
Ukrayna- Rusya savaşı tahıl ürünlerinin değerini on kez artırdı.
Sulanmayan, verimsiz, ekilmeyen araziler ülke gündeminde…
Pandemi döneminde, dönemin başbakanı, gıda krizine çözüm için:“Her yeri ekin” demişti.
Bugün ülkemiz su sorunu ile karşı karşıya…
Barajlarda su kalmadı.
Evlere su verilemiyor.
Teknoloji vasıtası ile su sorununa çözüm bulunmaya çalışılıyor.
Ne tür çareler aranırsa aransın kısa vadede suya çözüm bulmak kolay değil.
Her şeyin bir sonu olduğu gibi dünyada var olan kaynakların da bir sonu var.
Hiçbir şey sonsuz değil…
Sınırsız da…
Bir zaman gelecek dünyada var olan bütün yeraltı, yerüstü kaynakları bitecek…
Canlılar bir bir yok olacak…
Su deyip geçmeyin!
Su hayattır!
Yerkürede yaşam varsa temeli tabii ki sudur; su olmasaydı yaşam olmazdı.
Milyonlarca yıldız ve gezegende…
Neden yaşam yok?
Su yok da ondan!
İnsanların yerleştikleri yerlere bir bakın!
Dağ, ova, vadi, yamaç; köy, kasaba, şehir, metropol…
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke…
Suyun değil, denizin içinde yarımada…
Üstünde bir sürü nehir, ırmak, dere, çay…
İyi de Türkiye’de su yok!
İlginç değil mi?
Birçok yerleşim yerinde su kesintileri haziranda başladı.
Tatlı su çeşmelerinden temin ediyor vatandaş su ihtiyacını.
Daha bunun ağustosu, ekimi, kasımı var.
Kışın yağış az olur, kar yağmazsa siz o zaman görün su sıkıntısını…
Dünya yaşlanıyor…
Doğrudur…
Yeraltı ve yerüstü kaynaklar hızla tükeniyor.
Çanlar biz insanlar için çalıyor…
Bu işin şakası yok!
Düne kadar gelecekte yaşanabilecek sıkıntılardan bahsedip, insanlar bilinçlendirilmeye çalışırken; bugün bahsedilen sıkıntılar birebir yaşanmakta…
Kapımız çalınmış durumda, uzaktaki kurt misali…
Su, ülkenin en büyük sorunu…
Afrika kıtasında yaşayan insanların susuzluktan ölmesi bize çok uzak gelirken; bugün insanların içme suyuna ulaşma sorunu Afrika kıtasını hatırlatmakta…
Birincil sorun su…
Kimse kusura bakmasın okyanus da deniz de bitti.
Sular çekildi…
İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı…
Gelin sınırsız ihtiyaçlarımıza bir sınır getirelim.
Suyu israf etmeyelim, bilinçli tüketelim.
Su bitti!
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