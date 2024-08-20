ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ’NDE “GÜLDESTAN” SAHNELENDİ

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 21.Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’a seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’ın müzikleri Mercan Dede’ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy’e ait olan ve 25 yıldır Türkiye’de ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşan bir müzik ve dans prodüksiyonu olan Güldestan; tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dans diliyle anlatıyor.

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Eserin metni Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi’ye, dekor tasarım Işın Mumcu, kostüm tasarım Ayşegül Alev, İsmail Dede, ışık uygulama Taner Aydın, Beyhan Murphy, orijinal ışık tasarım Michael Odam, okuyan Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer, video Şafak Türkel ve fotoğraf Ara Güler imzası taşıyor.

17-18 Ağustos 2024 Cumartesi- Pazar Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde saat: 21.30’da bu yıl festivale ilk kez katılan Brezilya’dan gelen Basileu FrançaTopluluğu sahnede olacak. Sanat Yönetmenliğini Simone Malta’nın yaptığı ve Capricho, Ginga, A Fuego Lento adlı üç eserin sahneleneceği Ballet Latino Tango adlı gösteri ünlü koreograflar Binho Pacheco ile Ricardo Amarante adımlarıyla sahnelenecek.

Festivalin kapanışı, 21-22 Ağustos 2024 Çarşamba-Perşembe, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde saat: 21.30’da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Zorba balesi ile yapılacak.

İki gece sahnelenecek olan ve koreografisi ve librettosu Lorca Massine’ne ait eserde kasabaya gelen John’un Marina ile yaşadığı hüzünlü aşkı ile Zorba’nın umut dolu hikayesi balenin zarif adımları ile sahneye taşınıyor.