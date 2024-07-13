Başkan Bozali’den Uyarı! “Elektrik ihmale gelmez, bakım ve denetim şart

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelen elektrik akımına kapılma sonucu yaşanan trajik ölüm üzerine İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, yetkililere önemli uyarılarda bulundu. Bozali, elektrik kazalarının çoğu zaman can kaybı ile sonuçlandığını belirterek, öngörülemeyen kazaların aslında düzenli bakım ve yeraltı sistemlerinin kameralarla kontrolü ile önlenebileceğini vurguladı.

Başkan Bozali, yeraltı kablo tesisatları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Yeraltı kablo tesisleri, yol geçişlerinde 1 metre derinlikte, 10 santimetre kum üzerinde, boru içinde döşenen kablonun üzerinde tekrar 10 santimetre kum ile tesis gerçekleştirildikten sonra içi dolu tuğla sıralanarak, daha sonra çıkarılan molozlarla doldurulmalıdır. Yeraltı kabloları özellikle çelik zırhlı ve NYFGBY kablo kullanılmalıdır. Bu özellikteki kablolar, dış darbelere ve suya karşı dayanıklıdır.”

Bu tür olayların öngörülemeyen kazalar olarak nitelendirilebileceğini belirten Bozali, “Ancak burada bir can kaybı var ve bu tesisatların sürekli denetlenmesi gerekmektedir” dedi.

Başkan Bozali, yetkililere seslenerek, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

İSTANBUL ELEKTİRİK TEKNISYENLERİ ODASI İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, 1945 yılında dernekler kanuna göre kurulmuştur. Türkiye’nin en etkin meslek odalarından biri olarak üyelerine hizmet vermektedir. Her platformda temsil ettiği üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışan oda üyelerinden aldığı güçle; sektörün ve üyelerinin gelişmesine katkı sağlama misyonuna devam etmektedir. Sektörümüzün ve üyelerimizin kalkınması için kamu kurumlarıyla, yerel dinamiklerle, meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, pek çok kurum ve kuruluşa iş birliği içinde uyumlu bir şekilde sektörümüzün, odamızın ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda, hedeflere ulaşmada beraber hareket etmeyi kendimize ilke ediniyoruz.

ETOAKADEMİ, 2022 yılında sektördeki ihtiyaçlara cevap vermek ve elektrik teknisyenlerinin mesleki becerilerini artırmak amacıyla kurulmuştur. Akademi, sunduğu eğitimlerle sektördeki yenilikleri takip eden, donanımlı ve yetkin elektrik teknisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimler, üyelere özel olarak tasarlanmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bozali ve yönetim kurulu üyeleri, sektördeki deneyimleri ve liderlikleriyle odayı başarıyla temsil etmekte, odanın vizyonunu ve misyonunu güçlendirerek yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedirler.

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YES PİLOT BÖLGE İSTANBUL ODAKLI PİLOT UYGULAMA YES’in ilk olarak İstanbul’da İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ile iş birliği ile pilot uygulama olarak başlatılması stratejik bir karardır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve ekonomik olarak en aktif şehri olması nedeniyle büyük bir pazar potansiyeli sunmaktadır.

YES’in ilk olarak İstanbul’da İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ile iş birliği ile pilot uygulama olarak başlatılması stratejik bir karardır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve ekonomik olarak en aktif şehri olması nedeniyle büyük bir pazar potansiyeli sunmaktadır. Yaklaşık 16 milyon nüfusu (TÜİK 2022 verilerine göre), 957 mahallesi ve 6,6 milyon hane sayısı (ortalama hane halkı büyüklüğüne göre tahmini) ile İstanbul, geniş bir müşteri tabanına ulaşma potansiyeli göstermektedir. Ayrıca, İstanbul’da yoğun bir iş hayatı ve konut sektörü bulunması, elektrik arıza ve bakım hizmetlerine olan talebi artırmaktadır.

YES, pazar analizini doğru yaparak ve genişleme stratejisini etkili bir şekilde uygulayarak Türkiye genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir ve elektrik tamiri sektöründe lider bir platform haline gelebilir. Potansiyel kullanıcı hedefimiz, İstanbul için 3 ay içerisinde 100.000 üzerinde kullanıcıya ulaşmaktır. Sonrasında tüm Türkiye’yi dahil ederek 1 milyon kullanıcıya hizmet vermeyi hedefliyoruz.