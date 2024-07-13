15- 21 Temmuz 2024 Astroloji haftalık yorum: 19 Temmuz Yoğun, 21 Temmuz Satürn Dikkat!

Haftanın en yoğun günü 19 Temmuzdur. 19 Temmuzda Ay Oğlak burcunda, Merkür ve Venüs Aslanda, Mars ve Uranüs Boğada, Jüpiter İkizlerde, Saturn ve Neptün Balıkda düşük katsayıda olacaktır. 17 Temmuz ise Deprem Kesişim Noktası olup Dünyanın zayıf fay hatlarında 6.0 ve üzeri şiddetli Depremlere yol açabilir. 19 Temmuza ise olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

16, 17 Temmuz Güneş (+5),

21 Temmuz Satürn (-2)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

16 ve 17 Temmuzda Güneş +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye Güneşden alacakları olumlu etki ile dünyanın gündemine oturabilir. 17 Temmuzda Türkiye, Suriye, Nato iş birliği olabilir.

16 ve 17 Temmuda Natal Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad da Nato.dan ve Türkiye’den olumlu etkiler alabilir. 16 ve 17 Temmuzda Natal Marsı Akrep olan Esad ve Biden bir işbirliği içinde olabilir.

16 ve 17 Temmuzda Güneşden olumlu etki alanlar Tr Güneş hangi evlerindeyse o konularda bir canlanma ve ünlenme yaşayabilirler.

21 Temmuz Balıklar Satürne Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

Satürn transiti hafta boyu düşük katsayıda olacaktır. Ancak 21 Temmuz Pazar günü Satürn transiti daha da düşerek -2 seviyesine inecektir. Oğlak burcunun yöneticisi olan Saturn katsayı düşürdüğünde Oğlak burçlarının keyfi kaçabilir. 21 Temmuz ve daha sonraki günlerde Natal Güneşi Balık, İkizler, Başak, Yay olanlar Satürnden olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

21 Temmuzdan itibaren Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12.evindeki (gizli düşmanlar) Saturnyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Oğlak) düşmanlara dikkat etmesi gerekebilir. 21 Temmuzdan itibaren Cummhurbaşkanı Erdoğan Oğlak burcu olarak bildiğimiz Bahçeli ile sorunlar yaşayabilir. Yada Natal Marsı Akrep olan Biden ve Esad Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tavır alabilir.

21 Temmuzdan itibaren Balık burcu Erdoğan’ın Biden ve Esad’a çok dikkat etmesi gerekebilir.

21 Temmuzdan itibaren Natal Marsı Yengeç olan Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12.evinde yani gizli düşmanlarının arasında olabilir. Ancak İmamoğlu’nun Natal Güneşi İkizler olduğundan Satürnden bir yandan olumlu etki alırken bir yandan da olumsuz etki alabilir. Yani Satürn İmamoğlu’nun da keyfini kaçırabilir.

Satürnün üstesinden gelebilmek için Satürnü sembolize eden otoriter insanlarla iyi geçinmek gerekebilir. Kişisel olarak Satürnden olumsuz etki alan grubun içinde olanlar Satürn yani Balık burcu hangi evinizdeyse o konularda otoriter kişilerle iyi geçinmeniz ve alttan almanız gerekebilir.

17 Temmuzda yukarda adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları artabilir.

21 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Deprem Kesişim Noktası 17 Temmuzu 18 Temmuza bağlayan gecedir. Deprem kesişim noktalarında şiddetli deprem olma olasılığı diğer günlere göre yüksektir. (14 Temmuz ile 21 Temmuzun kesişim noktası)

19 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

16 Temmuz Ons Altın diğer günlere göre artabilir.

16 Temmuz Ons Gümüş diğer günlere göre artabilir.

19 Temmuz Petrol diğer günlere göre düşebilir.

18 Temmuz Dolar TL de bir düşüş olabilir.

19 Temmuz Bitcoin düşebilir. Dikkat!

19 Temmuzda Euro Dolar karşısında düşebilir.

17 Temmuzda Bist100 yükselebilir.

Dikkat! Yatırım tavsiyesi değildir!

15 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————

(21 Temmuz 12.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Boğa ——————

(21 Temmuz 11.ev Satürn Dikkat)

Yükselen İkizler ——————

(21 Temmuz 10.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————

(21 Temmuz 09.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Aslan ——————

(21 Temmuz 08.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Başak ——————

(21 Temmuz 07.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Terazi ——————

(21 Temmuz 06.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Akrep ——————

(21 Temmuz 05.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yay ——————

(21 Temmuz 04.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————

(21 Temmuz 03.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Kova ——————

(21 Temmuz 02.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Balık ——————

(21 Temmuz 01.ev Satürn Dikkat)