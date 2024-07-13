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Mehmet Büyükekşi neyin peşinde?

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Mehmet Büyükekşi neyin peşinde?

Gündem pek yoğun değil, kaç gündür ne yazayım derken, yaklaşan TFF seçimleri aklıma geldi. Tekrar aday olan Mehmet Büyükekşi hakkında bir şeyler yazayım dedim.

Karagümrük Spor Kulübü’nün taraftar sayfası olan Karagümrüklüler fan sayfasını yakından takip ederim.

Orada yapılan bir paylaşım Mehmet Büyükekşi’nin durumunu özetler nitelikteydi.

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Paylaşımda şu yazıyordu: “Gittiğin her statda ıslıklandın, kupa törenlerinde yuhalandın, adına ağıza alınmayacak sözlerle beste yapılıp stadyumlarda söylendi, süper ligin marka değerini düşürdün ve hala aday oluyorsun! Allah aşkına hangi yüzle tekrar aday olacaksın! Hiç mi gururuna dokunmayacak yaşananlar?”

Bu paylaşımın noktasına, virgülüne, hatta ünlem işaretine kadar katılmamak elde değil.

Bir insan bunca kötü yönetime rağmen hangi mantıkla tekrar aday olur? Ya da aday olması için birileri mi kendisine baskı yapıyor, akıl alır gibi değil.

Daha önceki yazılarımda da bahsettim, yazdım. Benim adayım İbrahim Hacıosmanoğlu’dur.

Kendisi TFF başkanlığını hakkıyla yerine getirecektir.

twitter: basintribunu_

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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