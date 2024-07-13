Mehmet Büyükekşi neyin peşinde?

Gündem pek yoğun değil, kaç gündür ne yazayım derken, yaklaşan TFF seçimleri aklıma geldi. Tekrar aday olan Mehmet Büyükekşi hakkında bir şeyler yazayım dedim.
Karagümrük Spor Kulübü’nün taraftar sayfası olan Karagümrüklüler fan sayfasını yakından takip ederim.
Orada yapılan bir paylaşım Mehmet Büyükekşi’nin durumunu özetler nitelikteydi.
Paylaşımda şu yazıyordu: “Gittiğin her statda ıslıklandın, kupa törenlerinde yuhalandın, adına ağıza alınmayacak sözlerle beste yapılıp stadyumlarda söylendi, süper ligin marka değerini düşürdün ve hala aday oluyorsun! Allah aşkına hangi yüzle tekrar aday olacaksın! Hiç mi gururuna dokunmayacak yaşananlar?”
Bu paylaşımın noktasına, virgülüne, hatta ünlem işaretine kadar katılmamak elde değil.
Bir insan bunca kötü yönetime rağmen hangi mantıkla tekrar aday olur? Ya da aday olması için birileri mi kendisine baskı yapıyor, akıl alır gibi değil.
Daha önceki yazılarımda da bahsettim, yazdım. Benim adayım İbrahim Hacıosmanoğlu’dur.
Kendisi TFF başkanlığını hakkıyla yerine getirecektir.
twitter: basintribunu_
İlgili Haberler
Haftanın en yoğun günü 19 Temmuzdur. 19 Temmuzda Ay Oğlak burcunda, Merkür ve Venüs Aslanda, Mars ve Uranüs Boğada, Jüpiter İkizlerde, Saturn ve Neptün Balıkda düşük katsayıda olacaktır. 17 Temmuz ise Deprem Kesişim Noktası olup Dünyanın zayıf fay hatlarında 6.0 ve üzeri şiddetli Depremlere yol açabilir. 19 Temmuza ise olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. […]
08 Temmuz haftası yoğun bir hafta olup 10 Temmuz haftanın En Yoğun günüdür. 14 Temmuzda ise Ay ve Venüs Transitleri -2 seviyesine inecektir. Ay düşük katsayıda güvenlik problemlerini ve verimsizliği sembolize ederken Venüs Transiti düşük katsayıda açgözlülüğü, mal-mülk ve toprak paylaşımlarını, sosyal ve siyasi olayları ve çatışmalarını sembolize etmektedir. 09 ve 14 Temmuz zayıf fay […]
03 Temmuz haftanın en yoğun günü olup bu günde en çok Kova burcuna denk gelen astrolojik evimiz olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 7.eviniz Kova burcu ise rakiplerinizden, varsa ortaklarınızdan, eşinizden, partnerinizden olumsuz etkiler alabilirsiniz. 2.eviniz Kova ise para konularından olumsuz etkiler alabilirsiniz. Dünya genelinde 03 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, […]
Yay burcunun yöneticisi Jüpiter hafta boyu ve bilhassa 25, 27, 28, 30 Haziranda -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Boğa, Aslan**, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Jüpiterden en çok da Aslan ve Kova burçları olumsuz etki alabilir. Aslan ve Kova burçlarının Yay burçlarına ve Natal Marsı […]