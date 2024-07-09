08 – 14 Temmuz 2024 Astroloji haftalık yorum: 10 Temmuz Yoğun! 14 Temmuz Ay ve Venüse Dikkat!

08 Temmuz haftası yoğun bir hafta olup 10 Temmuz haftanın En Yoğun günüdür. 14 Temmuzda ise Ay ve Venüs Transitleri -2 seviyesine inecektir. Ay düşük katsayıda güvenlik problemlerini ve verimsizliği sembolize ederken Venüs Transiti düşük katsayıda açgözlülüğü, mal-mülk ve toprak paylaşımlarını, sosyal ve siyasi olayları ve çatışmalarını sembolize etmektedir. 09 ve 14 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Ancak Deprem Kesişim Noktası (09 ve 14 Temmuzun kesişimi) 12 Temmuz olup 12 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli deprem olma olasığı çok yüksektir. 12 Temmuzda Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava olayları ve kazaları da çoğalabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

11 Temmuz Güneş (+5),

14 Temmuz Ay ve Venüs (-2)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

11 Temmuz Güneş Yengeç burcunda Süper!

(Astroloji haftalık yorum)

11 Temmuzda Güneş Yengeç burcunda +5 katsayısında olup Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 11 Temmuzda Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan ülkemiz Türkiye Güneş Transitinden son derece olumlu etkiler alıp Dünyanın gündemine oturabilir. İran ve Suriye de Türkiye gibi dünyanın gündemine oturabilir. 11 Temmuzda Koç burcu NATO da Türkiye ile bir iş birliği içinde olup gündeme gelebilir. 11 Temmuzda belki olası bir Suriye operasyonu yada buna benzer bir şey Türkiye’Nin olumlu açıdan güçlenmesini ve ünlenmesini sağlayabilir.

11 Temmuzda Natal Güneşi ve Marsı Başak olan Ukrayna da Güneşden alacağı (NATO’dan) olumlu etkilerle Dünyanın gündemine gelebilir. Kişisel olarak Natal Marsı Güneşden olumlu etkiler alan grubun içinde olanlar Güneş Transiti hangi evinizdeyse o konularda bir canlanma ve ünlenme söz konusu olabilir.

11 Temmuzda Güneş Transiti daha çok güvenlik (Yengeç) ve askeri (Koç) konuları canlandırabilir. Olumlu etkiler alan ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamak için çeşitli operasyonlar yapmaları olasıdır.

14 Temmuz Ay ve Venüs (-2) Tehlike!

14 Temmuz Ay ve Venüs -2 katsayısında olup mal-mülk ve toprak paylaşımlarını ve verim ve güvenliğinin tehlikede olduğunu sembolize etmektedir. 14 Temmuzda Ay transiti Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları ama bilhassa Aslan ve Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı Başak, Balık olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 14 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna başkanı Zelenski’nin kendi güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir. 14 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan ile Natal Güneşi Kova Marsı Akrep olan Japonya’nın da kendi sınır güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir. 14 Temmuzda Natal Güneşi Aslan Marsı Yengeç olan Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde iç karışıklıklar çıkabilir. Natal Güneşi Aslan olan Güney Kore de bir takım güvenlik problemleri yaşayabilir.

14 Temmuzda Akrep burcu Türkiye’nin Natal Marsı Balık olan İran ve Işid saldırılarına dikkat etmesi gerekebilir. 14 Temmuzda Natal Marsı Başak olan Ermenistan’In da Terazi burcu Azerbaycan’a saldırması olasıdır. 14 Temmuzda Natal Marsı Başak ve Balık olan katsayısı düşük kişilerin saldırıları gündeme gelebilir.

14 Temmuzda Venüs Tranisi -2 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Koç, Boğa, Terazi ve Akrepleri olumsuz etkileyebilir. Aslında Venüsün bütün burçları olumsuz etkilemesi 09 Temmuzdan itibaren başlayabilir ama biz bunu 14 Temmuzda daha bariz bir şekilde hissedebiliriz. Çünkü 12 Temmuzda Venüs Yengeç burcundan Aslan burcuna geçiyor. Venüs Aslan burcunda pek de rahat edemez. Venüsün bu olumsuz etkisi 14 Temmuz Pazar olduğundan 15 Temmuz pazartesi de sürebilir.

14 Temmuzda Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye’nin Venüse ve sembolize ettiklerine çok dikkat etmesi gerekebilir. Venüs mal-mülk, toprak paylaşımları, sosyal ve siyasi konuları sembolize etmektedir. 14 Temmuzda Türkiye ve Suriye (Terazi) arasında sınır savaşları veya çatışmaları yaşanabilir. 14 Temmuzda Akrep burcu Türkiye’nin sınırlarını çok iyi koruması gerekebilir. 14 Temmuzda her türlü terör saldırılarına (Işid, İran, vs) karşı hazırlıklı olmamız gerekebilir. 14 Temmuzda aynı şekilde Terazi burcu Azerbaycan’a da bir takım saldırılar olabilir.

14 Temmuzda Boğa burcu İsrail ve Terazi burcu Netanyahu Ay ve Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. 14 Temmuzda İsrail’e bir terör saldırısı olabilir. Muhtemelen bu terör saldırısını Natal Marsı Balık olan İran ve/veya Işid yapabilir. Terazi burcu Netanyahu’nun 14 Temmuzda bir saldırıya uğrama olasılığı mevcuttur. 14 Temmuzda Terazi burcu Rusya Başkanı Putin de bir saldırıya uğrayabilir. Ancak Putin’in katsayıları yüksek olduğundan olası saldırıları hafif atlatabilir.

Kişisel olarak 14 Temmuzda Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarının Ay ve Venüs hangi evlerindeyse o konulara dikkat etmeleri gerekebilir.

12 Temmuz (Deprem kesişim noktası) Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları olabilir. 12 Temmuzda Türkiye’nin Doğusunda bir deprem riski oluşabilir. Özellikle İran ve Azerbaycan taraflarında varsa zayıf fay hatlarında şiddetli (6.0 ve üzeri) depremler olabilir.

09 ve 14 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

11 Temmuzu 12 Temmuza bağlayan gece Deprem Kesişim Noktası olup şiddetli deprem olma olasılığı artmaktadır.

12 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

Ons Altın 11 Temmuz ve 13 Temmuzda diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 11 Temmuzda diğer günlere göre yükselebilir.

10 Temmuzda Petrol diğer günlre göre düşebilir.

10 ve 12 Temmuzda Dolar TL karşısında düşebilir. Dolarda bir dalgalanma da olabilir.

10 Temmuzda Bitcoin düşebilir. 11 Temmuzda Bitcoin tekrar yükselebilir. 13 Temmuzda Bitcoin tekrar düşebilir. Bitcoinde bir dalgalanma olabilir.

Bist100 12 Temmuzda diğer günlere göre düşebilir. Bist100 Haftayı düşük kapatabilir.

Yatırım Tavsiyesi Değildir!

08 Temmuz Haftası boyunca Yay, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Boğa, Akrep burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————-

(14 Temmuz 7.ev Ay, 5.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Boğa ————————-

(14 Temmuz 6.ev Ay, 4.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen İkizler ————————-

(14 Temmuz 5.ev Ay, 3.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Yengeç ————————-

(14 Temmuz 4.ev Ay, 2.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Aslan ————————-

(14 Temmuz 3.ev Ay, 1.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Başak ————————-

(14 Temmuz 2.ev Ay, 12.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Terazi ————————-

(14 Temmuz 1.ev Ay, 11.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Akrep ————————-

(14 Temmuz 12.ev Ay, 10.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Yay ————————-

(14 Temmuz 11.ev Ay, 9.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Oğlak ————————-

(14 Temmuz 10.ev Ay, 8.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Kova ————————-

(14 Temmuz 9.ev Ay, 7.ev Venüs Dikkat!)

Yükselen Balık ————————-

(14 Temmuz 8.ev Ay, 6.ev Venüs Dikkat!)