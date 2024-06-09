10 – 16 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 14 Haziran Önemli bir Gün! Yengeç ve Oğlaklar Marsa Dikkat!

10 Haziran haftanın en düşük katsayılı günüdür. 10 Haziranda zayıf fay hatlarında depremler ve olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. Hafta boyu ve bilhassa 10 Haziranda Yengeç burcu evimize ve sembolize ettiklerine dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu Başak ve Balık burcu evlerimiz ise son derece olumlu etkiler alabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

14, 16 Haziran Güneş (+6),

14 Haziran Ay (+6),

14 Haziran Merkür (+6),

11, 12, 13, 14 Haziran Venüs (+5),

11, 13, 14, 15, 16 Haziran Mars (-2),

13 Haziran Satürn (+6),

14 Haziran Neptün (+6)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

14 Haziran Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Ay ve Venüse Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

14 Haziran Tr Ay +6 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz yönde etkileyebilir. 14 Haziranda Yengeç burcu Irak ve/veya Terazi burcu Suriye’Nin ülke güvenliği olumsuz yönde etkiler alabilir. 14 Haziranda Irak ve/veya Suriye’de terör saldırıları olabilir. 14 Haziranda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya başkanı Putin Tr Aydan olumlu etkiler alabilir ve bunu Suriye ile Irak üzerinde kullanabilirler.

14 Haziranda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında da ülke güvenliğini ilgilendiren çatışmalar yaşanabilir. 14 Haziranda Putin her ne kadar Terazi burcu olup Tr Aydan olumsuz etkiler alsa da Natal Marsı Yay olduğundan Tr Aydan bir takım fırsatlar da elde edebilir. 14 Haziranda Rusya’nın eli Amerika’ya göre daha kuvvetli gözüküyor. 14 Haziranda Koç burcu NATO kendi içinde bir takım güvenlik sorunları yaşayabilir. Bu durum Rusya’nın işine yarayabilir.

11, 12, 13, 14 Haziranda Tr Venüsün katsayısı +5 olup Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Irak ve Suriye 14 Haziranda bir yandan ülke güvenliği ile ilgili olumsuz etki alırken bir yandan da Tr Venüs ile ilgili sosyal ve siyasi konulardan, toprak paylaşımlarıyla ilgili konulardan olumsuz etkiler alabilirler.

11, 12, 13, 14 Haziranda Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’ın içinde Venüsden kaynaklı sosyal ve siyasi karışıklıklar çıkabilir. Natal Marsı Başak olan Ukrayna bilhassa 14 Haziranda Rusya’yı zorlayabilir. 14 Haziranda Oğlak burcu Rusya’nın ve Terazi burcu Putin’in Natal Marsı Başak olan Ukrayna’ya sosyal ve siyasi konularda dikkat etmesi gerekebilir.

Kişisel olarak 14 Haziranda Venüsyen Boğa ve Terazilerin katsayıları artıp keyifleri yerine gelebilir ama çevrelerindeki Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Örneğin siz Koç burcusunuz ama arkadaşınız Terazi burcu ise Venüs hangi evinizdeyse o konularda Terazi burcu arkadaşınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.

Mars Boğada Dikkat!

Hafta boyu Mars Boğa burcunda ve düşük katsayıda olup bilhassa 11, 13, 14, 15, 16 Haziranda -2 katsayısında olacaktır. Mars düşük katsayıda şiddet ve terör olaylarına işaret etmektedir. Boğa burcu parayla ilişkili olduğundan para konularında kavga ve çekişmeleri gösterebilir. Boğanın yöneticisi Venüsün katsayısı yüksek olsa da Mars Boğa burcunu ve sembolize ettiklerini son derece hırpalayabilir.

Marsın Boğa burcunda düşük katsayıda olması Yengeç ve Oğlak burçlarını son derece olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler ve Yay olanlar ise Marsın bu olumsuz etkisinden bir takım fırsatlar elde edebilirler. Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında Marsiyen bir çekişme hafta boyu devam edebilir. Rusya başkanı Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan hafta boyu Marsdan Amerika’ya karşı avantaj elde edebilir. Mars yönetimindeki Koç burcu NATO’nun içinde kavga ve tartışmalar artabilir. Koç burcu NATO Rusya’ya güç uygulayabilir. Ancak Natal Marsı Yay olan Putin buna karşı önlem alabilir. 14 Haziranda NATO Yengeç burcu Irak’a da güç uygulayabilir.

14 Haziran Güneş, Merkür ve Neptün Süper! (Dünya Çapında Bir Anlaşma yada Sözleşme!)

14 Haziranda Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları Ay ve Venüs yüzünden üzülürken Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanlar Tr Güneş ve Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir. 14 Haziranda Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar da Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. 14 Haziranda Natal Marsı Koç olan Filistin ve Irak, Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna, Natal Marsı Terazi olan Suriye ve Türkiye Güneş ve Merkürden son derece olumlu etkiler alabilirler. 14 Haziranda Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO da Güneş ve Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir. Güneş ve Merkür +6 katsayısında Dünya çapında bir anlaşma ve sözleşmeye işaret etmektedir.

Özetle 14 Haziranda Filistin, Suriye, Türkiye, Irak, İran ve NATO bir anlaşma ve sözleşme yapabilir. Kişisel olarak Güneşi sembolize eden Aslan burçlarının ve Merkürü sembolize eden İkizler ve Başak burçlarının katsayıları artacağından daha popüler ve ünlü olabilirler. Örneğin Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan ABD eski başkanı Trump 14 Haziranda Dünyanın gündemine oturabilir. 14 Haziranda Trump’ın yaptığı yada yapacağı bir çok şey Dünyanın gündemine gelebilir.

14 HAziranda Neptünün de katsayısı +6 olup Balık burçlarını ön plana çıkarabilir. Örneğin 14 Haziranda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı anlaşma ve sözleşmelerle yada atacağı önemli adımlarla Dünyanın gündemine gelebilir. 14 Haziranda Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Tr Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. 14 Haziranda Natal Marsı Yay olan Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortak bir çalışma içinde olması da olasıdır.

13 Haziranda Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Yay, Oğlak olanlar Satürnden son derece disipline edici etkiler alabilirler. Oğlak burcunu sembolize eden Satürn 13 Haziranda +6 katsayısında olup Oğlak burçlarını ön plana çıkarabilir. 13 Haziranda atılacak askeri adımlar 14 Haziranda sonuçlarını verebilir.

10 Haziran Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, yangın ve patlamalar, toprak kayması, volkanik aktivite, saldırı ve terör olayları artabilir.

10 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

10 Haziran olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

14 Haziranda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

14 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

14 Haziranda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

14 Haziranda Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

14 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

15, 16 Haziranda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

14 Haziranda Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

10 Haziran Haftası boyunca Yengeç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————-

(14 Haziran 4.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 6.ev ve 12.ev Süper!)

Yükselen Boğa ——————————————————————-

(14 Haziran 3.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 5.ev ve 11.ev Süper!)

Yükselen İkizler ——————————————————————-

(14 Haziran 2.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 4.ev ve 10.ev Süper!)

Yükselen Yengeç ——————————————————————-

(14 Haziran 1.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 3.ev ve 9.ev Süper!)

Yükselen Aslan ——————————————————————-

(14 Haziran 12.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 2.ev ve 8.ev Süper!)

Yükselen Başak ——————————————————————-

(14 Haziran 11.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 1.ev ve 7.ev Süper!)

Yükselen Terazi ——————————————————————-

(14 Haziran 10.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 12.ev ve 6.ev Süper!)

Yükselen Akrep ——————————————————————-

(14 Haziran 9.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 11.ev ve 5.ev Süper!)

Yükselen Yay ——————————————————————-

(14 Haziran 8.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 10.ev ve 4.ev Süper!)

Yükselen Oğlak ——————————————————————-

(14 Haziran 7.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 9.ev ve 3.ev Süper!)

Yükselen Kova ——————————————————————-

(14 Haziran 6.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 8.ev ve 2.ev Süper!)

Yükselen Balık ——————————————————————-

(14 Haziran 5.eve Dikkat, 14 Haziran Güneş, Merkür, Neptün Süper, 7.ev ve 1.ev Süper!)