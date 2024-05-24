KADIKÖY’DE CADDE 10K-21K KOŞULARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşu Yarışları, 26 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek.
İstanbul’un en güzel koşu parkuru olan Caddebostan Sahili ile Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cadde 10K ve Cadde 21K için geri sayım başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek yarışlar, Caddebostan Sahili’nden başlayacak, Bağdat Caddesi’nden devam edecek ve Çetin Emeç Bulvarı’nda son bulacak. Yaklaşık 3 bin koşucunun katılacağı yarışlar; yetişkinler için 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda; çocuklar için ise 500 metrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Çocuk koşuculara uzman eğitmenler de eşlik edecek.
Caddebostan Sahili’nde bulunan etkinlik alanında, 26 Mayıs Pazar günü sabah 07.30’da katılımcılar, uzman eğitmenlerin hazırladıkları sahne dersleri ile koşu öncesi ısınma hareketleri yapacak. Cadde 21K yarışı, 08.00’de, Cadde 10K yarışı 08.15’te, çocuk koşusu ise saat 11.00’de başlayacak. Yarışmalarda ilk üçe girenlere kupa ve para ödülü, yaş kategorisine göre dereceye girenlere kupa, yarışmaları tamamlayan tüm katılımcılara ise anı madalyaları verilecek. Tüm yarışmalarla ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere, ‘cadde21k.kadikoy.bel.tr‘ adresinden ulaşılabilecek.
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