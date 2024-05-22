Taktik dehası Ali Koç

Dünyanın sayılı derbilerinden olan Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması beklendiği gibi olaylı geçti, bitti.

Galatasaray belki de ilk defa rakibine karşı bu kadar etkisizdi.

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Zorlu maçlar genelde teknik direktörlerin karşılıklı taktikleriyle geçer.

Bu kez futbolculara taktik veren teknik direktör değil bir başkan olan Ali Koç’tu.

Fenerbahçe karşılaşmaya adeta oynamamak için çıkmıştı. Ve bu taktiği başkanlık seçimine girecek olan Ali Koç vermişti.

Nitekim başkanın taktiği tutmuştu. Galatasaray tuzağa düştü, ortamı geren başrol oyuncusu Mert Hakan, Ali Koç’un verdiği taktiği birebir uyguladı ve başarılı da oldu.

Galatasaray maçı Fenerbahçe başkanını da belirledi. Gelecek pazar günüde Konyaspor maçı, muhtemelen Galatasaray başkanını belirleyecek.

Dursun başkan her ne kadar Ali Koç’a saygılı davransa da bu Galatasaray taraftarı tarafından kabul görmüyor. Seçimde de bu tavır Dursun Özbek’e oy kaybettirir.

FATİH BELEDİYESİ ARTIK KARAGÜMRÜK’E SAHİP ÇIK!

Yaklaşık 4 sezon Olimpiyat ızdırabı çeken Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti ve asıl çilesi şimdi başlıyor.

Fatih’te bulunan mevcut stat TFF 1. Lig için uygun mu bilmiyorum ama uygun bile olsa TFF Karagümrük’e kafayı takmış durumda.

Yapılacak tek şey, Fatih Belediyesi’nin artık Karagümrük’e sahip çıkması lazım.

Mevcut stat revize edilip tekrar maç oynanır hale getirilebilir. Fatih’in en köklü semt takımına belediyenin bunu çok görmemesi gerek.

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