EĞİTİMDE ÇÖZÜM!

Geçen hafta eğitim sisteminin ezberci olduğunu söylemiş, neden ezberci olduğunu örnekler vererek anlatmıştım.

İşin doğrusu eğitim sistemini anlatmaya da gerek yok.

Eğitimin ne durumda olduğu ortada…

Bilinmeyen bir mevzu değil…

İyi de iyi bir eğitim nasıl olmalıdır?

Öyle değil mi?

Evet!

Çözüm nedir?

Ne yapılırsa kaliteli bir eğitim ortaya çıkar?

İsterseniz size kısa ve net bir cevap vereyim!

Eğitim bilimsel olmalıdır!

Çözüm bu kadar basit!

Uzun uzun anlatmaya, nedenler, niçinler sıralamaya, örnekler vermeye gerek yok.

Türkçe, matematik, fen, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi…

Eğitici de değil öğretici de değil…

Bir sürü gereksiz ve boş bilgilerle dolu…

Bilimsel hiçbir değeri yok.

Karınca ile ağustos böceğinin hikâyesini hepiniz bilirsiniz.

Yıllarca Türkçe kitaplarında okuma parçası olarak okutuldu.

Ağustos böceği saz çaldığı için yerden yere vuruldu, suçlu ilan edildi. Ağustos böceği neden mi suçlu ilan edildi?

Yazın sıcağında çalışmak yerine, ağacın gölgesinde saz çaldığı için.

Bilinçaltına müzikle uğraşanların ya da müzikle uğraşmanın iyi bir şey olmadığı algısı yerleştirildi.

Adeta müzik aşağılandı.

Müzik ve müzikle uğraşanlar suçlu ilan edildi.

Sosyal bilgiler, Hayat bilgisi ve Türkçe derslerinde kadınlar, evin hanımı, erkekler evin reisi olarak gösterildi.

Kadının toplumdaki yeri, “kocasının evidir” dendi.

Matematik kitabı, soyut kavramlarla doludur.

Fen bilgisi, bilimden, deneyden, gözlemden çok uzaktır.

İngilizce öğretiminde doğru bir yol bulunamamıştır.

İngilizce öğrenemeyen tek ülke olarak tarihe geçmişizdir.

“Bilim değil ilim” denilerek tüm derslerin temeline din yerleştirildi.

Eğitim; kişide istendik davranışlar meydana getirme işidir.

İnsanı, yaşamı, doğayı bilimsel temellerde öğretmektir.

Kısacası; çocuğu yaşama hazırlamaktır.

Öğrenileni, davranışa dönüştürmek…

İyi bir birey yetiştirmek…

Ne kadar iyi eğitim o kadar kalite…

Önce eğitim!

Eğitim ve öğretim bir bütündür.

Eğitim olmadan öğretim olmaz…

İyi bir eğitim, bilimsel olandır.

Bilimi rehber edinendir.

Bilimsel eğitimin yolu çok kitap okumadan geçer.

Çocuklara bol bol kitap okutulmalıdır.

Finlandiya’daki eğitim sistemi dünyanın en iyi eğitim sistemidir; çünkü hem bilimsel hem demokratiktir.

Bilimsel ve demokratik olmayan eğitim sistemleri başarılı olamaz.

Eğitim sistemleri, bilimsel, demokratik aynı zamanda laik olmalıdır.

Eğitimde laiklik esastır…

İnanç ayrı eğitim ayrıdır!

İnançla, eğitimi birbirine karıştırmamak gerek…

Bilim okulda, maneviyat ailede olur.

Fazla söze hiç gerek yok.

Eğitimde de bilim, bilim, bilim…