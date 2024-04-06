08 – 14 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 08 Nisan Güneş Tutulmasına Dikkat!

Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu ülkelerde şiddet ve terör olayları aratbilir. Hele Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler olan Amerika ile Natal Güneşi Oğlak Marsı Yay olan Rusya arasındaki kıyasıya savaş 08 Nisanda iyice artabilir. Bu iki ülke Güneş Tutulmasından Natal Güneşleri bazında olumsuz etki alırken Natal Marsları bazında bir takım fırsatlar elde edip birbirlerini zorlayabilirler.

08 Nisandaki Güneş tutulmasından Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’In bir takım fırsatlar elde etmesi ve bunu Suriye ve/veya Irak konusuna yoğunlaştırmaları olasıdır.

08 Nisan Güneş Tutulmasının haricinde haftanın en yoğun günü olup Ege ve Yunanistan civarında Deprem ve olumsuz hava koşullarına ve kazalarına meydan verebilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

08 Nisan Güneş,

09 Nisan Ay,

12 Nisan Mars,

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

Güneş Tutulmasından 1 gün sonra 09 Nisanda Ay’a Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

09 Nisan Ay Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Bilhassa 09 Nisanda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’Nin Ay Transitinden alacağı olumsuz etki ile güvenlik ve verimi düşebilir. Aslan ve Kova burcundan kişilerin Ay transiti hangi evleirndeyse o konulara dikkat etmeleri gerekebilir. Kova burcu Yunanistan’In da 09 Nisanda ülke güvenliğine dikkat etmeleri gerekebilir. 09 Nisanda Yunanistan ve Ege’de şiddetli bir deprem riski artabilir.

12 Nisan Balık burcundaki Mars +5 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Biden, Putin, Erdoğan, İbrahim Reisi gibi önemli isimlerin askeri açıdan bir işbirliği içine girmeleri olasıdır. 12 Nisanda Mars hangi evinizdeyse o konularda girişimleriniz hız kazanabilir.

08 Nisan Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

08 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

08, 09 Nisan olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

08, 09 Nisan diğer günlere göre düşebilir ama 10 Nisanda Ons Altın yükselebilir.

08 Nisan Ons Gümüş düşse de 10, 11 Nisanda Ons Gümüş yükselebilir.

13 Nisan Petrol yükselebilir.

12 Nisan Dolar TL diğer günlere göre yükselebilir.

13 Nisan Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

09, 10, 14 Nisan Euro Dolar karşısında yükselebilir.

08, 09 Nisan Bist100 düşebilir ama 12 Nisanda Bist100 yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

08 Nisan Haftası boyunca Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————

(08 Nisan 7.ev Dikkat, 09 Nisan 1.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 12.ev Mars Süper)

Yükselen Boğa —————————————————

(08 Nisan 6.ev Dikkat, 09 Nisan 12.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 11.ev Mars Süper)

Yükselen İkizler —————————————————

(08 Nisan 5.ev Dikkat, 09 Nisan 11.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 10.ev Mars Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————

(08 Nisan 4.ev Dikkat, 09 Nisan 10.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 9.ev Mars Süper)

Yükselen Aslan —————————————————

(08 Nisan 3.ev Dikkat, 09 Nisan 9.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 8.ev Mars Süper)

Yükselen Başak —————————————————

(08 Nisan 2.ev Dikkat, 09 Nisan 8.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 7.ev Mars Süper)

Yükselen Terazi —————————————————

(08 Nisan 1.ev Dikkat, 09 Nisan 7.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 6.ev Mars Süper)

Yükselen Akrep —————————————————

(08 Nisan 12.ev Dikkat, 09 Nisan 6.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 5.ev Mars Süper)

Yükselen Yay —————————————————

(08 Nisan 11.ev Dikkat, 09 Nisan 5.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 4.ev Mars Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————

(08 Nisan 10.ev Dikkat, 09 Nisan 4.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 3.ev Mars Süper)

Yükselen Kova —————————————————

(08 Nisan 9.ev Dikkat, 09 Nisan 3.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 2.ev Mars Süper)

Yükselen Balık —————————————————

(08 Nisan 8.ev Dikkat, 09 Nisan 2.ev Ay Dikkat, 12 Nisan 1.ev Mars Süper)