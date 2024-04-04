KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE MESUT KÖSEDAĞI, PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI, GÖREVE BAŞLADI

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un ilçeleri arasında en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu.

MESUT KÖSEDAĞI GÖREVİ DEVRALDI

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bugün (4 Nisan Perşembe) İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı ve beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Heykeli’ne çelenk bıraktı. Başkan Kösedağı ve beraberindekiler, daha sonra CHP Kadıköy ilçe Örgütü’nü ziyaret etti. Heyet, burada düzenlenen törenden sonra Kadıköy Belediye Başkanlığı binasına geçti. 2019 yılından beri Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Av. Şerdil Dara Odabaşı, görevi Mesut Kösedağı’na devretti. Başkanlık binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy’ün önceki dönem belediye başkanları Cengiz Özyalçın ve Selami Öztürk, yeni seçilen meclis üyeleri, partililer ve belediye personeli katıldı.

İLGİLİ HABER İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ORANIYLA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

“MESUT BAŞKANIMA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Devir teslim töreniyle görevini Kösedağı’na teslim eden Odabaşı, yaptığı konuşmada Kadıköylülere ve belediye personeline teşekkür etti. Odabaşı, “Bugün hepimiz için çok özel ve önemli bir gün. 5 yıl önce bu kürsüden sizlere hitap ederken çok heyecanlı ve gururluydum. Bugün de yine aynı heyecan ve gururdayım. Belediye başkanlığı görevimi siyasi yoldaşım, kardeşim Mesut Kösedağı’na teslim ediyorum. Bugün aklım ve gönlüm rahat. Burayı sosyal demokratların yöneteceğine eminim. 5 yıl önce göreve başlarken sembolik olarak Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi çıkarmıştım. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi takıp siyasete geri dönüyorum. Mesut Başkanımı tekrar tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

KÖSEDAĞI CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da devir teslim töreni için belediye binası ve çevresini dolduran Kadıköylülere seslenmeden önce ceketinin yakasındaki CHP rozetini çıkartarak Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı’na verdi. Kadıköy Belediyesi eski başkanlarından Selami Öztürk de Kösedağı’na Türk Bayrağı rozeti takarak başarılar diledi. Başkan Kösedağı, “Artık 467 bin 500 vatandaşımıza eşit hizmet için burada 5 yıl boyunca görev alacağım. Yakamda Türk bayrağı rozetimle Kadıköyümüze, sizlere hizmet edeceğim” dedi.

“ARTIK HARİTA TURUNCU DEĞİL KIPKIRMIZI”

Başkan Kösedağı, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde elde ettiği tarihi başarıya dikkat çekerek, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e Türkiye’de haritayı kıpkırmızı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Artık harita turuncu değil kıpkırmızı. Bunu büyütmek için de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Tüm örgütümüze çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“BİZ KADIKÖY İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Devir teslim törenine katılan Kadıköy’ün geçmiş dönem belediye başkanları Cengiz Özyalçın’a, Selami Öztürk’e ve Şerdil Dara Odabaşı’na özel olarak teşekkür eden Kösedağı, “Biz çok büyük bir aileyiz. Çaycısından müdürüne kadar burada bütün personelimizle birlikte çok güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Herkesin motivasyonu en üst derecede yüksek olacak. Çünkü bir hedefimiz var. Biz Kadıköy için çok çalışacağız. Sizlerin desteğiyle, Kadıköylülerin ve yol arkadaşlarımın gücüyle önümüzdeki 5 yıl boyunca Kadıköy’ü bambaşka bir yere taşıyacağız” diye konuştu.