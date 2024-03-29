Acun Ilıcalı, Saba Tümer’e açıkladı; “Başarı Hikayelerinin Önünde Hep Batma Var”

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak.

Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu.

Çeyrek Asırlık Dostluk

Prens William’la Arkadaş Olup Seni Tanımam

Saba Tümer, programının ilk bölümünde çeyrek asırlık dostu Acun Ilıcalı’yı ağırladı. Tümer’in; “Senin gibi muhabirlikten başlayıp, kendi programını yapıp, kanal sahibi olup sonra bir futbol takımının sahibi olan dünyada başka biri var mı?” sorusuna, Ilıcalı; “Başarı hikayeleri çok var; ama bildiğim kadarıyla muhabirlikten başlayıp, kanal sahibi olan yok. Şimdiden söyleyeyim Hull City, Premier Lig’e çıkarsa, seni hayatta tanımam. Oradan sonra Prens William’la falan arkadaş olurum” sözleriyle, esprili bir cevap verince Tümer; “Salon kadınıyım, beni de yanına alabilirsin. Düşünsene seninle Buckingham Sarayı’na çaya gidiyoruz. İngiltere’nin de benim kahkahamı duyması lazım” diyerek, güldürdü.

Fenerbahçe’nin Mutlu Olacağı Bir Çözüm Buluruz

Tümer’in; “Bir tarafın da Fenerbahçeli. Diyelim ki Ali Koç, seni aradı son transferin Jaden Philogene’i Fenerbahçe’ye istiyorum dedi. Ne yaparsın?” sorusuna Ilıcalı; “Bizim işimizi zora sokma.. Fenerbahçe bir futbolcuma talip olursa iki tarafında kazanacağı, Fenerbahçe’nin mutlu olacağı bir çözüm buluruz” dedi.

Adrenalin Bağımlısı Olduğunu İtiraf Etti

Saba Tümer’in; “Çok başarı odaklı gidiyorsun. Başarısız olmaktan korkuyor musun?” sorusuna Acun Ilıcalı; “Korkum olsa bu risklere girmem. Ben non stop risk alıyorum. Korkuyu hissetmiyorum, o heyecanı yaşamak istiyorum. Adam, ikim apartman arasına ip koyup yürüyor. Ben de bunu meslekte yapıyorum, duygu aynı, o heyecanı yaşamak istiyorum. Ben bu tip olayların business versiyonuyum. Ben de business’da adrenalin yaşamaya çok aşırı meyilliyim. Riskleri aldığım için büyüyebildim” diye cevap verdi.

Başarı Hikayelerinin Önünde Hep Batma Var

Saba Tümer’in; “Hayallerinin ötesinde bir başarıya mı ulaştın?” sorusuna Ilıcalı; “Muhabirken en fazla müdür olmayı hayal ediyordum. Ben sana kimseye anlatmadığım bölümü anlatayım. Hep anlatıyorum yaa yoldan geçerken Show TV’ye girdik diye, üç ay sonra kovulduk. Biz kanala stajyer maaşıyla girmiştik. Ekonomik bir kararla stajyerleri işten çıkartın dediler, kovulduk. Sonra tekrar başladım. Başarı hikayelerinin önünde hep batma var” dedi.

Futbol Kulübünü Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazmak için Aldım

Tümer’in; “Futbol kulübü almak nerden aklına geldi?” diye, sorması üzerine Acun Ilıcalı; “TV’de her işimiz başarılı oldu Allah’a şükür. Yeni bir hikayeye sıfırdan başlamam gerekiyordu. Futbol takımını yeni bir başarı hikayesi yazmak için aldım” sözleriyle cevap verdi.

Acun Ilıcalı İlk Kez İlişkiler ile İlgili Konuştu

Saba Tümer’in; “Geçen gün bir yerde bir soru okudum. Cevabı günlerdir düşünüyorum, sana da sorayım: “Kendinle evli olsan, boşanma sebebin ne olurdu?” sorusuna Ilıcalı; “Çok işkolik olmam. Aslında ilişkilerin bitmesindeki en önemli sebepler, bahaneler” diye cevap verdi.