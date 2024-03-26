EZBERCİ EĞİTİM

İsterseniz önce “Eğitim nedir?” onun bir tanımını yapalım.
Eğitim: Bir insanın; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmektir.
Kısacası eğitim, ülke insanını en iyi şekilde yetiştirmektir.
Eğitim, hayat boyu devam eder, ömür boyudur.
Eğitim, sürekli devam eden bir süreçtir.
Ne kadar eğitim, o kadar gelişmişliktir.
Bir ülke, eğitimi kadardır.
Bu kadar net!
Hatırlarsanız, hatırlanırsa Cumhurbaşkanı birçok konuşmasında “Eğitimde istendik başarıyı sağlayamadık!” demiştir.
O kadar milli eğitim bakanının değişimi, eğitimde istendik başarının sağlanamadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.
Ne yapılsa olmuyor.
Bir türlü eğitimde bir yol kat edilemiyor.
İyi de eğitimde sorun aleni ortada…
Kaliteli bir eğitim verilemiyor.
Çocuklara bilgi ezberletiyor.
Ne demiştik eğitim için; öğrencide istendik davranışların hayat bulmasıdır.
Hiçbir davranış öğrencide hayat bulmuyor.
Bilmeyen, sormayan, araştırmayan bir öğrenci profili ile karşı karşıyayız.
LGS ve YKS sınavları ortada…
Sıfır çeken bir sürü öğrenci…
O kadar okul, o kadar öğretmen, o kadar kitap, materyaller, araç, gereç ve o kadar maddi kaynak heba olup gidiyor.
Yazık o kadar maddi ve manevi kayba…
Ezber, ezber, ezber…
Çocuk bilgileri öğrenmiyor ezberliyor.
Eğitim; simgeler, şekiller, kavramlar bilgisi değildir.
“Vatanımı çok seviyorum.” diyen bir çocuk, yerdeki bir çöpü alıp, çöp kutusuna atmıyorsa, burada istendik yönde eğitim gerçekleşmemiş demektir.
Davranışa dönüşmemiş bilginin hiçbir değeri yoktur.
Bilgi; eğitimle davranışa dönüşmeli, öğrenci davranışlarında hayat bulmalıdır.
Sorgulamak!
Eğitimde sorgu şart!
Sorgulamayan öğrenci doğru ve yanlışı tespit edemez, kendisini geliştiremez; öğrenmeyi gerçekleştiremez.
Her şey ezberden ibaret…
Yıllarca bilgiler ezberletildi.
Ne değişti?
Daha doğrusu eğitimde ne kadar yol alındı?
Değişen bir şey yok.
Hep aynı şeyler yaparak farklı sonuçlar beklemek…
En büyük hata!
Eğitimde bir arpa boyu yol alınmak isteniyorsa.
Ezberci eğitimden vaz geçilmelidir!
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