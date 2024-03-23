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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden “Verdi & Wagner” Gala Konser

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Giuseppe Verdi & Richard Wagner” Gala Konseri ile, 30 Mart 2024 günü Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle buluşuyor…

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İtalyan operasının babası olarak bilinen Giuseppe Verdi ve Alman opera literatürünün en büyük bestecisi olarak anılan Richard Wagner’in tezatlıkları ve ortak noktalarının buluştuğu konserde, bu iki bestecinin şan tekniği açısından zorlayıcı ama müzikal anlamda çarpıcı ve tüm dehalarını ortaya koydukları yapıtlarından seçkiler bir araya gelmiştir.

Konserde; Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Il Trovatore, La Forza del Destino, La Traviata, Un Ballo in Maschera, Don Carlo, Aida, Otello, Falstaff gibi dünya opera literatürünün en çok sahnelenen operalarından aryalar seslendiriliyor.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef İbrahim Yazıcı yönetiyor. Koro Şefi ise Paolo Villa.

Konserde solistler; Caner Akgün, Göktuğ Alpaşar, Aylin Ateş, Sevim Ateş, Perihan N. Artan, N.Işık Belen, Burak Dabakoğlu, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Yoel Keşap, Otilia İpek, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Efe Kışlalı, Nurdan Küçükekmekçi, Anıl Önder, Bahadır Özkoca, Ufuk Toker sahnede olacaklar.

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Anıl Önder
Atatürk Kültür Merkezi
Aylin Ateş
Bahadır Özkoca
Burak Dabakoğlu
Caner Akgün
Efe Kışlalı
Gala Konser
Göktuğ Alpaşar
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden
N.Işık Belen
Nesrin Gönüldağ
Nurdan Küçükekmekçi
Önay Günay
Otilia İpek
Perihan N. Artan
Şebnem Ağrıdağ Kışlalı
Sevim Ateş
Türk Telekom Opera Salonu’nda
Ufuk Toker
Verdi & Wagner
Yoel Keşap

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