Çekmeköy CHP Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, Seccade Dağıtmak çok dikkat çekti

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu’nun başlattığı ‘ADAYLAR KONUŞUYOR’ kampanyasının bu seferki durağı Çekmeköy oldu.

Federasyon üyesi haberciler CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez ile kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, başkan seçildiği taktirde uygulayacağı ve hayata geçireceği proje ve yatırımlar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Çerkez, ‘Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla tüm kadınların, bu önemli gününü kutlayarak, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan ve toplantıya katılan haberci kadınlara birer adet karanfil hediye etti.

‘TÜM KADRO YANINDAYIZ’

Toplantıya CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, eski Çekmeköy CHP Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, Belediye Başkan Adayları Orhan Çerkez ile sahada ve her yerde omuz omuza, uyum içinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek ‘ Tüm kadro olarak Orhan Başkanımızın her zaman yanındayız, seçimi de kazanacağız’ dedi.

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, geçtiğimiz günlerde başlattığı ilginç promasyon ile seçmenlerine dağıttığı, ‘seccade kampanyası’ ile bir anda gümdeme bomba gibi düşmüş ve adından söz ettiren Belediye Başkan Adayı olarak konuşulmaya başlandı.

SECCADE KAMPANYASI, BÜYÜK YANKI YARATTI

Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez ‘Seccade Kampanyası’ ile ilgili olarak ta ‘Bu bir İslam’ın gereğidir, biz yaptığımız kampanyadan gayet mutluluk duyduk, vatandaşlarımız da kutsal seccade dağıtımından dolayı, bize teşekkürlerini ilettiler, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İslam Dini sadece birilerinin tekelinde değil, tüm müslümanların özgürce yapabileceği bir ibadettir’ dedi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ‘Bu güzel organizasyon için Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez bey’e çok teşekkür ediyorum’ dedi.

‘İLK İŞ İMAR PLANINI ÇIKARTMAK’

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy’ ü daha güzel bir ilçe haline getirmek için, yola çıktıklarını belirterek ‘Bu yolda siz sayın basın mensuplarının da desteğini bekliyoruz’ diyerek kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Çekmeköy’ün en büyük eksikliğinin imar ve plan olduğuna değinen Başkan Adayı Orhan Çerkez’ Başkan seçildiğim taktirde ilk yapacağım iş, imar planını en kısa zamanda çıkartmak olacak’ şeklinde konuştu.

‘KÖY ZİHNİYETİYLE YÖNETİLİYOR’

İstanbul’un yeni gelişmekte olan İlçesi Çekmeköy’ ün hala köy zihniyeti kafasıyla yönetildiğini ileri süren Orhan Çerkez, ‘İlçemizde bir hastahanemiz, doğru dürüst bir mağaza bile yok. Bir tarafta lüks villa ve siteler diğer tarafta gecekondulardan ibaret mahallelerin mevcut olduğu ,bir kent olmuş. Kültür Merkezi var içi boş’ diye dert yandı.

Tüm Çekmeköy halkını kucaklamak için geldiklerini sözlerine ekleyen Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez ilçedeki en büyük sorun olan imar ve otopark sorununu çözdükleri an sorunların yüzde seksenini çözmüş olacaklarını belirtti. Çerkez, ilçelerindeki muhtarlara da müjdeli bir haber vererek ‘Seçildiğim taktirde, tüm muhtarların ofis ve tüm giderlerini belediye olarak biz karşılayacağız’ iddiasında bulundu.

ÇEKMEKÖY’DE TECRÜBESİNİ KONUŞTURACAK

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, otuzsekiz yıllık belediye tecrübesiyle Çekmeköy’ü daha rahat ve modern bir ilçe haline getirmek için var gücüyle çalışacaklarını belirterek, ilçe sakinlerinden kendilerine destek olmalarını istedi.

Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez, projeleri hakkında gençlere kültür merkezi, kadınlara meslek edinme kursları, her bölgeye bir kreş açacaklarını, çocuklar için parklar, üç dört adet otopark,,otobüs sorununu çözeceklerini, taziye evleri açacaklarını, emeklilere kültür evi açacaklarını, sosyal yardımların adil olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını, (sosyal marketler açarak,ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verileceğini) ,yeşil alanların kesinlikte imara açılmayacağını anlattı.

ANKET SONUÇLARINA GÖRE, İKİ PUAN ÖNDE

Orhan Çerkez ilçede değişik partilerin yaptırdıkları anket sonuçlarına göre kendisinin 1,5-2 puan önde görüldüğünü ve seçimi kazanacaklarını iddia etti. Çerkez ‘Herkes İstanbul’lu olmak zorundadır, hemşehricilik tutumu çok yanlış bir davranış, kadınların olmadığı yerde bir boşluk vardır, biz tüm Çekmeköy’lülere kardeşliği aşılayacağız’ diyerek sözlerini tamamladı.

ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez’i tanıyalım.1962 yılında Ardahan’da dünyaya gelen Orhan Çerkez, 1980 yılından beri Çekmeköy’de ikamet etmektedir. İlçenin geçmişten günümüze yaşadığı değişimi yakından gözlemleyen Orhan Çerkez, aynı zamanda ilçenin sorunlarına hakim bir isimdir.

Çekmeköy’ün zorlu geçmiş dönemlerinde toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve yaratıcı çözümler üretmeye teşvik eden Çerkez, eşinin okullarda gönüllü öğretmenlik yaparak katkı sağladığı eski dönemlerde ilçede öğretmen eksikliğine dikkat çekmiştir. Orhan Çerkez, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde devlet memuru olarak göreve başlayan Orhan Çerkez, 2009 yılına kadar aynı birimde sorumlu amir olarak görev yapmıştır. Belediyecilik alanındaki deneyimlerine Ataşehir Belediyesi’nde İdari İşler Amiri olarak devam eden Çerkez, 4 yıl boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılından beri ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Belediyelerde kazandığı deneyimlerin yanı sıra kamu yararını gözeten birçok vakıf, federasyon, sivil toplum kuruluşu ve dernekte görev alan Orhan Çerkez, toplumsal fayda odaklı çalışmalarına devam etmektedir.