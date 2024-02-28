Topkapı’da Tramvayın altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi!

Dünyadan 28 Mayıs 2024

30 Mayıs haftanın en yoğun günüdür. 31 Mayıs ise diğer günlere göre katsayıları daha yüksek bir gündür. 30 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. 01 ve 02 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Aslan ve Kova burcu evlerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Balık burcu eviniz ise son derece olumlu etkiler alabilir. İşte Hafta boyu […]