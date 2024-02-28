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Kadıköy Gazetesi

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Topkapı’da Tramvayın altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi!

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Son dakika Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvayın altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul’da Kabataş Bağcılar tramvayı geçici süreliğine seferlerini kapatmak zorunda kaldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

T1 tramvayı hattında seferler geçici süreliğinie durdurulduğu öğrenildi.

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berkay
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