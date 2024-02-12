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Penaltı yoksa Fenerbahçe de yok!

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Penaltı yoksa Fenerbahçe de yok!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında süren liderlik yarışında Kanarya öndeydi.

Pazar akşamı oynanan maçta Fenerbahçe berabere kaldı ve yeni lider 2 puan farkla Galatasaray oldu.

Fenerbahçe liderliğini haftalardır zaten averajla sürdürüyordu. Ortada psikolojik üstünlük falan da kalmadı.

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Puan kaybedebilirsiniz ama stresi yenemezseniz ne şampiyon olabilirsiniz ne de büyük takım.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki en büyük fark da işte bu.

Bu arada Fenerbahçe’nin yarışta olmasının en büyük nedeni de kazanmış olduğu penaltılar.

Hakem otoritelerinin yorumlarına bakıldığında da bu penaltıların neredeyse yarısı yanlış kararla verilen penaltılar.

Yani şunu net diyebiliriz ki “penaltı yoksa Fenerbahçe de yok”

İLAHİ ADALET ANKARAGÜCÜ – FENERBAHÇE

Galatasaray önümüzdeki pazar Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Maçtan daha çok haklı olarak Eryaman Stadyumu konuşuluyor.

Haklı olarak diyorum çünkü o stat maç oynanacak gibi değil. Özellikle futbolcu sağlığı açısından “patates tarlasına” dönmüş Eryaman Stadyumu’nda maç oynanmamalıdır.

Bu durumu sosyal medyada dile getiren Galatasaray taraftarını Fenerbahçeli taraftarlar adeta linç etti.

Tam bu konu konuşulurken Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı.

Kurada Fenerbahçe’ye Ankaragücü çıktı ve Fenerbahçe bu maçı Eryaman Stadyumu’nda oynayacak.

Bakalım Fenerbahçeliler şimdi ne diyecek?.

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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