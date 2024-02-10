12 – 18 Şubat 2024 Astroloji haftalık yorum: 14 Şubat Sevgililer Gününde Sevdiklerinize Dikkat Edin!

14 Şubat Sevgililer Günü ayın en yoğun günü olup Tr Ay, Venüs, Mars, Plüto -3 katsayısında olacaktır. Ay Transiti en çok Aslan ve Kova burçlarını olumsuz etkilerken Venüs ve Mars Transitleri en çok Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını olumsuz etkileyebilir. Plüto Transiti ise en çok Koç ve Terazi burçlarını olumsuz etkileyebilir.

14 Şubatta zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler, volkanik patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, nükleer tehlikeler, yeni salgınlar, toplu ölümler ve ekonomik krizler olabilir.

14 Şubatta Kova burcu Zelenski Tr Aydan olumsuz etki alırken Terazi burcu Putin ise Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Yükselen burcunu Başak olarak tahmin ettiğimiz Rusya Başkanı Putin’i 14 Şubatta bazı sağlık sorunları bekleyebilir. Çünkü Plüton Kova burcunda ve 6.evinde olacaktır. Zelenski’nin yükselen burcunu bilemiyoruz ama Tr Ay güvenliği sembolize ettiğinden 14 Şubatta Zelenski’nin güvenliği ve verimi düşebilir.

14 Şubatta Akrep burcu Biden Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Biden hem sağlık sorunlarıyla hem de bir takım sosyal ve siyasi konularla boğuşabilir. 14 Şubatta Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi Türkiye de Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Türkiye’nin hem ekonomik sorunlara hem de askeri konulara (İran, NATO, Suriye, Irak, İsrail, vs) dikkat etmesi gerekebilir. Özellikle Koç burcu NATO Akrep burcu ülkemiz Türkiye’ye karşı sorun çıkarabilir. 14 Şubatta NATO Terazi burcu Putin’i de zorlayabilir.

14 Şubatta Koç, Boğa, Terazi, Akrep burcu ülkelerde şiddet ve terör saldırıları artabilir. 14 Şubatta bazı devlet adamlarına suikastler de planlanabilir. Terazi burcu Putin ve Netanyahu gibi kişilere şiddet gösterileri ve/veya suikastler planlanabilir.

14 Şubatta Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran Tr Ay ve Plütondan bazı fırsatlar elde edebilir. İran Nükleer bir güç elde edebilir ve bu gücü Boğa burcu İsrail aleyhine kullanabilir. Natal Marsı Başak olan Ukrayna da nükleer silahlar edinebilir.

14 Şubatta Koç ve Terazi burcu ülkeler Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alacağından bu ülkelerde nükleer tehlikeler, salgınlar, depremler ve toplu ölümler olasıdır. Örneğin Terazi burcu Çin, Suriye, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Koç burcu İran gibi ülkelerin Plütonik toplu ölümlere dikkat etmeleri gerkebilir.

14 Şubatta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde terör olayları ve çatışmalar artabilir. 14 Şubatta Türkiye’nin Suriye ve İran kaynaklı saldırılara dikkat etmesi gerekebilir. 14 Şubatta Terazi burcu Azerbaycan’ın Natal Marsı Başak olan Ermenistan’a dikkat etmesi gerekebilir.

14 Şubatta Orta Doğuda Büyük Plütonik (nükleer) bir terör saldırısı da beklenebilir. 14 Şubatta Venüs Boğa ve Terazilerin keyfini kaçırırken, Mars Koç burçlarının keyfini kaçırabilir. Plüton ise Akrep burçlarının, Ay transiti de Yengeç burçlarının keyfini kaçırabilir. Bu transitlerin hangi evinizde olduğu keyfinizin hangi konularda kaçacağını gösterir. Örneğin Boğa burcuysanız yükselen burcunuz Aslan ise Tr Venüs 6.evinizde olacağından 6.evi sembolize eden sağlık, ev hayvanları, iş arkadaşları ve çalışanlarınız keyfinizi kaçırabilir.

12 Şubat Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Aya Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

12 Şubatta Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanların verim ve güvenlikleri düşebilir. 12 Şubatta Suriye ve Irak’da terör saldırıları artabilir. Zaten Suriye 14 Şubatta Plütonik yıkıcı etkiler alabilir. Terazi burcu Suriye’ye 12 Şubatta İran ve/veya Işid saldırıları olabilir.

12 Şubatta Natal Marsı Yay olan Putin ve Erdoğan Koç burcu NATO’ya, Terazi burcu Suriye’ye karşı yeni önlemler alabilir. 12 Şubatta Koç burcu NATO’nun içinde güvenlik açıkları olabilir.

14 Şubatta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. 14 Şubatta Dünyanın geniş bir alanının olumsuz etkiler aldığı görülmektedir. Plüton -3 katsayısında olacağından salgın hastalıklar ve/veya nükleer tehlikeler, toplu ölümler artabilir.

14 Şubatta 7.0 ve üzeri depremler olası.

14 Şubatta olumsuz hava koşulları ve kazalar artabilir.

14 Şubatta Ons Altın son derece düşebilir.

14 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir. 15 Şubatta Ons Gümüş tekrar yükselebilir.

13 Şubatta Petrol düşebilir. 17 Şubatta Petrol tekrar yükselebilir.

15 Şubatta Dolar TL karşısında son derece yükselebilir.

14 Şubatta Bitcoin düşebilir ama 15 Şubatta Bitcoin tekrar yükselebilir.

14 Şubatta Euro Dolar karşısında yükselebilir.

14 Şubatta Bist100 son derece düşebilir. Dikkat!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

12 Şubat Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————

(14 Şubat 1.ev Ay, 10.ev Venüs, 11.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa———————

(14 Şubat 12.ev Ay, 9.ev Venüs, 10.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler———————

(14 Şubat 11.ev Ay, 8.ev Venüs, 9.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————

(14 Şubat 10.ev Ay, 7.ev Venüs, 8.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ———————

(14 Şubat 9.ev Ay, 6.ev Venüs, 7.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ———————

(14 Şubat 8.ev Ay, 5.ev Venüs, 6.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ———————

(14 Şubat 7.ev Ay, 4.ev Venüs, 5.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ———————

(14 Şubat 6.ev Ay, 3.ev Venüs, 4.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ———————

(14 Şubat 5.ev Ay, 2.ev Venüs, 3.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————

(14 Şubat 4.ev Ay, 1.ev Venüs, 2.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ———————

(14 Şubat 3.ev Ay, 12.ev Venüs, 1.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ———————

(14 Şubat 2.ev Ay, 11.ev Venüs, 12.ev Mars, Plüto Dikkat)