Karagümrük taraftarı Şota’dan memnun mu?

Hâlâ kendine ait bir stadı ve tesisi olmayan Karagümrük’te işler iyi gitmiyor.
Her hafta nereyse farklı statlarda mücadele eden Karagümrük, şu an ligde 24 puanla 17. sırada.
Başkan Süleyman Hurma takımın başına Şota Arveladze’yi getirmişti.
Konuşmak için belki erken ama Şota da Karagümrük’e ilaç olacak gibi değil.
Gürcü hoca uzun yıllar Türkiye’de futbol oynadı ve yapısı gereği esprili bir teknik adam.
Fakat gelin görün ki ülkemizde böyle şeyler her ne kadar sevilse de düşme hattında olan bir takımı çalıştırıyorsanız bu çok da kabul edilir bir durum değil.
Geçtiğimiz günlerde Karagümrük’ün kaybettiği bir maç sonrası yayıncı kuruluşun muhabiri Şota’ya “Mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz?” diye sordu, Şota da “Rakibe” diyerek muhabirin sorusunu cevapladı.
Şimdi bu durum bazıları için eğlenceli gibi gözükse de alt sıralarda olan bir takımın taraftarı iseniz hiç de hoş karşılanmaz.
Karagümrük taraftarına Şota Arveladze’yi sordum, hocadan memnun musunuz? Şota, takımı ligde tutabilir mi? diye de ekledim.
Verilen bazı cevaplar şöyle:
“Güven vermiyor abi oysa kadro iyi oyunu okuyamıyor”
“Değilim ama ligde kalacağımıza inanıyorum futbolculara güveniyorum”
“Şota bir marka Pirlo geldiğinde de ilk 6 maç toparlayamadı hocalığı tartışıldı sonra gittiğinde büyük hoca gitti dedik aynı şeyler Şota içinde geçerli bu ligde Şota’dan daha kariyerli 1 teknik direktör var gerisi hikaye”
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