Fatih Terim’den kaçtı, Okan Buruk’a yakalandı

O hafta oynayacakları rakibi, maçın saatini, stadın ismi gibi bilgiler “maç anonsu”nda paylaşılır.
Ve rakip kim olursa olsun bu eksiksiz yazılır.
Fakat Fenerbahçe, Başakşehir’le oynayacağı karşılaşma öncesi paylaşmış olduğu “maç anonsu”nda rakibi Başakşehir’in stat ismini yazmadı.
Birçok kesim bunun nedenini stadın isminin “Fatih Terim” olmasına bağladı. Özellikle Galatasaray taraftarı bu duruma tepki gösterdi.
Fenerbahçe bu paylaşımı isteyerek mi yaptı, bir yanlışlık mı var bilinmez ama asıl bilinen bir şey varsa o da şu an Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda devasa bir şekilde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un posterleri duvarları süslüyor.
Rakip futbolcular da her maç çıkışı bu devasa posterleri ister istemez görüyor.
Kısacası Fenerbahçe sosyal medya hesabını yönetenler, Fatih Terim’den kaçayım derken Okan Buruk’a yakalandılar…
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