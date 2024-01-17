Slot Siteleri

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Yazarlar

Eyüp Aydın daha çok süre almalı

Yayınlanma:
ABONE OL
Eyüp Aydın daha çok süre almalı

Türkiye Gazetesinin muhabiri gazeteci kardeşim Ferhat Kızıltaş da Galatasaray’ı yakından takip ediyor.

Kızıltaş 11 Ocak’ta sosyal medya hesabından (X) şu paylaşımı yapmıştı: “Net bir şekilde söylüyorum. 19 yaşındaki Eyüp Aydın, Kayserispor maçında ilk 11 oynamalıdır. Artık zamanı geldi. Topla ilişkisi, duran top becerisi. Şut özelliği… daha ne aranıyor? Bugün yine farkını ortaya koydu. Onu izleyen taraftarlar ‘neden daha önce girmedi’ demiştir.”

Ferhat Kızıltaş kardeşime ben de katılıyorum Okan hoca, Eyüp Aydın’a daha fazla şans verirse kendisi bunu iyi kullanacaktır.

İLGİLİ HABER 22 – 28 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 23 Nisan Ayın En Tehlikeli Günü! Dikkat!

Türk futbolunun yeni Arda Güler’lere ihtiyacı var.

Bu arada Almanya U-15 ve U16 milli takımlarında forma giyen Eyüp Aydın, teklif gelmesi durumunda tercihini Türkiye’den yana kullanacak.

Montella ve ekibinin oyuncunun durumundan haberi varmış.

SEÇİM SONRASI STAT SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR

Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynayan Karagümrük’ün stat sorunu seçim sonrasına kaldı.

Geçen hafta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Karagümrük – Kayserispor maçını takip etmiştim.

Maçın devre arasında Karagümrük Asbaşkanı Yaşar Ecim’le ayaküstü konuşma şansım oldu.

Yaşar Başkan Karagümrük’ün stat yeri için Yenikapı alanının olabileceğini söyledi.

Ben de kendisine deniz dolgusu üzerine nasıl stat yapılacak diye sordum, Trabzonspor’un stadı nasıl yapıldıysa o şekilde yapılacak cevabını aldım.

Umarım seçim sonrası Karagümrük’ün stat sorunu çözülür ve takımını her maç yanlız bırakmayan taraftarın yüzü artık güler.

author avatar
Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
See Full Bio

İlgili Haberler

EĞİTİMDE ÇÖZÜM!
Yazarlar
16 Nisan 2024
EĞİTİMDE ÇÖZÜM!

Geçen hafta eğitim sisteminin ezberci olduğunu söylemiş, neden ezberci olduğunu örnekler vererek anlatmıştım. İşin doğrusu eğitim sistemini anlatmaya da gerek yok. Eğitimin ne durumda olduğu ortada… Bilinmeyen bir mevzu değil… İyi de iyi bir eğitim nasıl olmalıdır? Öyle değil mi? Evet! Çözüm nedir? Ne yapılırsa kaliteli bir eğitim ortaya çıkar? İsterseniz size kısa ve net […]

Yazarlar
15 Nisan 2024
15 – 21 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 21 Nisan Güneş, Merkür, Venüs Dikkat!

15 Nisan haftası Güneş Tutulmasından sonraki hafta olup haftanın en olumsuz günü 21 Nisan Pazar günüdür. Güneşin katsayısı 20 Nisandan itibaren -2 seviyesine düşecektir ve Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Bilhassa Yengeç ve Oğlak burçları 20, 21 Nisanda Tr Güneşden son […]

Genel
09 Nisan 2024
Tatil Fotoğraflarınız: Hırsızlara Davetiye mi, Keyifli Anılar mı?

Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]

Genel
06 Nisan 2024
08 – 14 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 08 Nisan Güneş Tutulmasına Dikkat!

Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu […]

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde Bağımlılık Üzerine Söyleşi

Dünyanın Çocukları “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” için İBB’de buluştu

Çevreci ve Sanat Sever Öğrencilerin Yaratıcı Çalışmaları 3. Kez Müze Gazhane’de!

Başkan Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Eskrim Dünya Şampiyonu oldu

İBB MECLİSİ 9. DÖNEM İLK OTURUMU İMAMOĞLU TARAFINDAN AÇILDI