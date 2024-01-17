Eyüp Aydın daha çok süre almalı

Türkiye Gazetesinin muhabiri gazeteci kardeşim Ferhat Kızıltaş da Galatasaray’ı yakından takip ediyor.
Kızıltaş 11 Ocak’ta sosyal medya hesabından (X) şu paylaşımı yapmıştı: “Net bir şekilde söylüyorum. 19 yaşındaki Eyüp Aydın, Kayserispor maçında ilk 11 oynamalıdır. Artık zamanı geldi. Topla ilişkisi, duran top becerisi. Şut özelliği… daha ne aranıyor? Bugün yine farkını ortaya koydu. Onu izleyen taraftarlar ‘neden daha önce girmedi’ demiştir.”
Ferhat Kızıltaş kardeşime ben de katılıyorum Okan hoca, Eyüp Aydın’a daha fazla şans verirse kendisi bunu iyi kullanacaktır.
Türk futbolunun yeni Arda Güler’lere ihtiyacı var.
Bu arada Almanya U-15 ve U16 milli takımlarında forma giyen Eyüp Aydın, teklif gelmesi durumunda tercihini Türkiye’den yana kullanacak.
Montella ve ekibinin oyuncunun durumundan haberi varmış.
SEÇİM SONRASI STAT SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR
Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynayan Karagümrük’ün stat sorunu seçim sonrasına kaldı.
Geçen hafta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Karagümrük – Kayserispor maçını takip etmiştim.
Maçın devre arasında Karagümrük Asbaşkanı Yaşar Ecim’le ayaküstü konuşma şansım oldu.
Yaşar Başkan Karagümrük’ün stat yeri için Yenikapı alanının olabileceğini söyledi.
Ben de kendisine deniz dolgusu üzerine nasıl stat yapılacak diye sordum, Trabzonspor’un stadı nasıl yapıldıysa o şekilde yapılacak cevabını aldım.
Umarım seçim sonrası Karagümrük’ün stat sorunu çözülür ve takımını her maç yanlız bırakmayan taraftarın yüzü artık güler.
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