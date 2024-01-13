15 – 21 Ocak 2024 Astroloji haftalık yorum: 18 Ocak Ay, 19 Ocak Jüpiter Süper 21 Ocak Dikkat!

18 Ocakta Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya’nın çatışması da olasıdır. 18 Ocakta Yengeç burcu Amerika’nın Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Netanyahu’ya dikkat etmesi gerekebilir. 18 Ocakta Natal Marsı Aslan olan Trump Tr Aydan son derece olumlu verimli etkiler alabilir. 18 Ocakta Amerika’nın aleyhine ama Trump’In lehine durumlar olabilir. 18 Ocakta Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk her ne kadar Tr Aydan keyfini kaçırıcı etkiler alsa da çeşitli fırsatlar da elde edebilir.

18 Ocak Ons Altının son derece yükselebileceği bir gün olabilir. Bu da Yengeç burcu Amerika’da bir takım olumsuz olaylar olabileceğine işaret etmektedir. 18 Ocakta Yengeç burcu Amerika’nın Natal Marsı Aslan olan Çin’e de dikkat etmesi gerekebilir.

18 Ocakta Terazi burcu Putin de Tr Aya çok dikkat etmelidir. Ancak Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan Tr Ayın vereceği olumsuz etkilerin üstesinden şimdilik gelebilir. 18 Ocakta Putin’in rakibi Zelenski (Natal Güneş Kova Mars Aslan) Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilir. 18 Ocakta Putin’in Zelenski’ye dikkat etmesi gerekebilir. (Astroloji haftalık yorum, 19 Ocak Süper Jüpiter)

18 Ocakta Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Netanyahu Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’a veya Koç burcu İran’a terör saldırıları düzenleyebilir.

Kişisel olarak Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları 18 Ocakta Tr Ay hangi evlerindeyse o konularda verim ve güvenliklerine dikkat etmeliler.

19 Ocakta Tr Jüpiter (+7) süper olup Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Netanyahu Tr Jüpiterden son derece genişletici ve zenginleştirici etkiler alabilir. Netanyahu’nun 18 Ocakta Tr Aydan 19 Ocakta Tr Jüpiterden alacağı etkilerle son derece yayılmacı bir politika izlemesi ve sınırlarını Suriye ve/veya Irak’a belki de İran’a kadar genişletmesi olasıdır. 18 ve 19 Ocakta İsrail başka yerlere de saldırabilir.

19 Ocakta Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping ile İran başkanı İbrahim Reisi de Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alıp bir başarıya imza atabilirler. 19 Ocakta Natal Marsı Kova olan Elon Musk Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilir. Zaten Elon Musk Tr Jüpiterden bir süredir olumlu etkiler almaktaydı. Elon Musk’In bir başarıya imza atması ve daha da ünlü ve popüler olması olasıdır.

21 Ocak Dikkat! Güneş ve Plüton Kovada!

(Astroloji haftalık yorum)

Plüton uzunca bir süredir Oğlak burcundaydı ve sonunda 21 Ocak Pazar günü Plüton Kova burcuna geçiyor. Plüton Kova burcunda rahatsız olduğundan katsayı düşürecek ve -1 seviyesine inecektir. 21 Ocakta Tr Plütona Tr Güneş de eşlik edecek ve her iki transit birlikte Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Yay, Oğlak olanları olumsuz Natal Marsı Başak, Balık olanları ise olumlu etkileyecektir. Hem Güneş hem de Plüton transitleri -1 seviyesinde yakıcı ve yıkıcıdır. Bu yüzden bilhassa Koç ve Terazi burçları (çift yönde olumsuz etki alıyor) 21 Ocakta Tr Güneş ve Plütona dikkat etmeliler. Örneğin Terazi burcu Putin 21 Ocakta bir tehlike atlatabilir. Koç burcu NATO’nun içinde anlaşmazlıklar ve kavgalar çıkabilir.

21 Ocakta Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’da yangın ve patlamalar, terör olayları olabilir. Terazi burcu Suriye’de çok ciddi terör saldırıları olabilir. Bu saldırıların nedeni İran olabilir. Çünkü İran’ın Natal Marsı Balık ve Tr Güneş ve Plütondan bir yandan olumsuz etki alırken bir yandan da olumlu fırsatlar elde ediyor. Terazi burcu Netanyahu İran’dan olumsuz etkiler alabilir. Bütün Terazi burçları gibi Netanyahu’nun da Natal Marsı Balık ve Başak olanlara dikkat etmesi gerekebilir.

21 Ocakta Natal Marsı Başak olan İsveç’in (06.06.1523) Koç burcu NATO’ya üyeliği ortalığı çok karıştırabilir. Natal Marsı Başak olan Ermenistan (28.05.1918) da 21 Ocakta Terazi burcu Azerbaycan’a (18.10.1991) saldırabilir. 21 Ocakta Natal Marsı Başak olan Ukrayna (24.08.1991) da Oğlak burcu Rusya ve Terazi burcu Putin’in canını yakabilir.

21 Ocakta Güneş ve Plüto burç değiştireceğinden şiddetli depremlere ve olumsuz hava koşullarına dikkat etmek gerekebilir.

21 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

21 Ocak olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

18 Ocakta Ons Altın diğer günlere göre son derece yükselebilir.

Ons Gümüş 17 Ocakta düşse de 18, 19, 20 Ocakta son derece yükselebilir.

18 ve 20 Ocakta Petrol son derece yükselebilir.

Dolar TL karşısında 17 Ocakta düşse de 18 ve 20 Ocakta Dolar yükselebilir.

16 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre düşse de 20 Ocakta tekrar yükselebilir.

18 Ocakta Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

16, 17, 18 Ocakta Bist100 diğer günlere göre düşebilir. 19 Ocakta Bist100 tekrar yükselebilir.

15 Ocak Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————-

(18, 19 Ocak 2.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 11.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————————-

(18, 19 Ocak 1.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 10.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————————-

(18, 19 Ocak 12.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 9.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————————-

(18, 19 Ocak 11.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 8.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————————-

(18, 19 Ocak 10.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 7.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ————————————————-

(18, 19 Ocak 9.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 6.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————————-

(18, 19 Ocak 8.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 5.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————————-

(18, 19 Ocak 7.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 4.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ————————————————-

(18, 19 Ocak 6.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 3.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————————-

(18, 19 Ocak 5.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 2.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ————————————————-

(18, 19 Ocak 4.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 1.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ————————————————-

(18, 19 Ocak 3.ev Ay, Jüpiter Süper, 21 Ocak 12.ev Güneş, Plüto Dikkat)