Beykoz’da CHP’li Aydın Düzgün ismi öne çıkıyor

İstanbul’da CHP’nin açıklamadığı adaylar arasında bulunan Beykoz İlçesinde partililerin çoğunluğu eski İlçe Başkanları Aydın Düzgün’ün aday olarak açıklanmasını destekliyor.



CHP’de değişimci kimliğiyle bilinen Aydın Düzgün, Kılıçtaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’na karşı ‘değişim’ çağrısı yaparak yakın durmadığı için bir çok entrikalarla ilçe Başkanlığı görevinden alınmıştı. Kaftancıoğlu, yapılan oylamada 3/2 çoğunluk sağlanamadığından dolayı Aydın Düzgün’ü görevden alamamıştı. Aydın Düzgün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla görevden alınmış, yerine Mahir Taştan atanmıştı.

CHP’de 3-4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in Genel Başkan seçilmesinin ardından gözler yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarına döndü.

DEĞİŞİMCİ BİR ADAY.

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Tartışmalı bir şekilde görevden alınan ve değişimciler arasında yer alan Aydın Düzgün, 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde CHP Beykoz Belediye Başkan Aday Adaylığında iddialı olduğunu duyurdu.

Harita Kadastro Mühendisi olan CHP Beykoz Belediye Başkan aday adayı Aydın Düzgün ‘Güzel ilçemizdeki fabrikalarımızı kapattılar, gençlerimizi, çalışanlarımızı işsiz bıraktılar. Bu sorunu biz mahalli idareyle de çözebiliriz, ilçemizdeki sorunu ancak sosyal demokratlar çözer’ dedi.

Partililer tarafından sevecen kimliğiyle taktir gören Düzgün’ün adaylığının açıklanması CHP li partililer ve taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor. Gereksiz yere İlçe Başkanlığı görevinden alınan Aydın Düzgün’ün Belediye Başkan adayı gösterilerek vefa borcu ödenmesi gerektiğini belirten bir çok partili ‘Bizler İlçe Başkanlığı döneminde verdiği hizmetlerden ve dik duruşundan memnunduk başkan adayımızın Aydın Düzgün olmasını istiyoruz, Beykoz’lular yabancı bir adaya oy vermez’ diye konuşarak önerilerini dile getirdiler.

‘ARTIK YETER’

Örgüt emekçisi, harita mühendisi, Beykozlu, yıllarca ilçe başkanlığı yapmış, eski İBB Meclis üyesi, kamuoyu araştırmasında en çok tanınan aday olarak öne çıkan Aydın Düzgün aday adayı olması ilçede memnuniyetle karşılandı. Beykoz’da diğer aday adayların da bir tepkisi var. Partililer ‘Altı dönem milletvekilliği, CHP Genel Sekreterliği, TBMM Başkan vekilliği yapan Akif Hamzaçebi’ye genel sekreterlikten belediye başkanlığına aday olunur mu? Artık yeter diyorlar’…

AYDIN DÜZGÜN KİMDİR?

1958 yılında Konya’da doğan Aydın Düzgün, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Karabük’te tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği mezunu olan Düzgün, 1980 yılında Anadolu Hisarı’na yerleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 36-37.Dönem CHP Beykoz İlçe Başkanlığı yaptı. Evli olan Aydın Düzgün’ün iki çocuk babasıdır.