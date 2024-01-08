Karagümrük düşmeyecek

Hâlâ bir stadı ve hâlâ bir tesisi olmayan Gümrük, kendi imkanlarıyla ve özellikle takımı her maç yanlız bırakmayan taraftarıyla bu zor günleri atlatacaktır.

Bir takım düşerken sevinen taraftar grubu varsa orada insanın kendini sorgulaması lazım.

O takım ne şartlarla oraya geldi. Hangi yollardan geçti. Bunları da düşünmek gerek.

Karagümrük’ü takip eden ve sorunlarını bilen biri olarak Karagümrük taraftarı takımı Süper Lig’de diye desteklemiyor.

İstanbul’un en eski semt takımı, her ligi görmüş, düşmüş yine ayağa kalkmış, yine düşse yine ayağa kalkar. Boşuna kimse sevinmesin Gümrük düşmeyecek.

Bu arada Karagümrük Taraftar Derneği sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Çarşamba günü oynayacağımız kritik maçta bizlere bilet desteğinde bulunan Asbaşkanımız Yaşar Ecim’e teşekkür ederiz. Maça gelmek isteyenler sayfamıza isim soyisim – tc şeklinde mesaj atabilirler.”

Forvet yoksa Abdülkerim Bardakcı var!



Galatasaray Konyaspor karşısında zorlansa da haftayı 3 puanla kapatıp, Fenerbahçe’nin ensesinde nefesini hissetirmeye devam etti.

Konyaspor’a karşı golü 63. dakikada bulan Cimbom, belli ki forvetsiz sıkıntı yaşayacak, Halil Dervişoğlu her ne kadar iyi niyetli olsa da sarı-kırmızılıların forveti olamaz.

Icardi’nin yokluğu ve bazı oyuncuların Afrika Uluslar Kupası’nda olması Galatasaray’ı gol yollarında etkisiz bırakırken sahneye Abdülkerim Bardakcı çıktı ve sadece defans oyuncusu olmadığını gösterdi.

Abdülkerim, tıpkı Barış Alper gibi nerede görev verilirse oranın hakkını veriyor.

Defans, sol bek derken Icardi’nin yerinde bile oynar.