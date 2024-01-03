TSYD, TFF Yönetim Kurulu’nda olmalı

Oğuz Tongsir’in paylaşımı şöyle:

“Futbolda alınması gereken acil önlemler

Futbol Federasyonu Genel Kurul yapısı hemen değişmelidir. Üyelik için belirli kıstaslar aranmalıdır. Yıllarca hakemlik veya antrenörlük yapan biri federasyon seçimlerinde oy kullanamazken, örneğin kulüp yöneticisi olmuş benzin istasyonu sahibi birinin oy kullanması futbol adına kabul edilemez bir uygulamadır

Özerk denilen Futbol Federasyonu kesinlikle özerk değildir. Bağımsızlığa kavuşturulmalı, siyasetten uzak tutulmalıdır.

6222 sayılı sporda şiddet yasası sözde kalmıştır. Hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Spor mahkemeleri kurulmalıdır.

Futbolcuların hakları koruma altına alınmalı, sendika kurulmalıdır. Anado

lu’daki birçok futbolcu alacaklarını alamamakta, eli kolu bağlı şekilde beklemektedir.

Kulüpler sezon boyunca istediği kadar Teknik Direktör alıp göndermektedir. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Kulüplere sezon boyunca en fazla 2 Teknik Direktörle çalışma şartı getirilmelidir.

Sosyal medya futbol için büyük tehlikedir. Herkes kendi kurduğu you tube kanalında ağzına geleni söylemekte, kamuoyu oluşturmakta, toplumu galeyana getirmektedir. Devletin bir an önce sosyal medya yasası çıkarması ve yaptırımlar uygulaması şarttır.

Süper ligde oynayabilmek için kulüplere bazı şartlar getirilmelidir. ( Antrenman sahası, sosyal tesis, stadyum, bütçede mali denge gibi) Her önüne gelen parayı bulunca süper lige yükselmemelidir.

Hakemlerin kendilerini geliştirmedikleri görülmektedir. Senede bir defa göstermelik seminerler yerine her ay kurslar düzenlenmeli, hakemlere pozisyonlar defalarca izletilmeli, gerekirse yurt dışından hakem hocaları getirilmeli, uygulamalı dersler verilmelidir.”

Bu maddelere ek olarak ben de TSYD’nin TFF Yönetim Kurulu’nda olması gerektiğini düşünüyorum.

Neden mi? 14 Nisan 1963 tarihinde kurulan ve binlerce üyesi olan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden daha tecrübeli bir kurum daha tecrübeli bir dernek yok.

Hal böyleyken ve Türk futbolunun durumu da ortadayken, Oğuz Tongsir ağabeyin kendisi ya da TSYD’yi temsilen bir kişinin TFF Yönetim Kurulu’nda olması emin olun birçok sorunu çözer.

Alınacak herhangi bir kararda kendilerine de danışıldığında sporun içinden gelen ve binlerce üyesi olan dernek, illa ki bir fikir verir, yol gösterir.