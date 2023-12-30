Sevgi, aşk ve gerçeği arama çabasına adanışın dansı “Derviş” AKM’de

Dansın tiyatro ile birleştiği “Derviş”, 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bu görkemli performansın biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı, gerçeği arama çabasını anlatan “Derviş”, 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı’nın üstlendiği ve Poyraz Deniz Genç’in Yunus Emre, Kemal Topal’ın ise Tabduk Emre rollerinde harikalar yarattığı muhteşem dans tiyatrosu “Derviş”in biletleri Türkiye’nin kapsamı en geniş lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

Anadolu… Âlime ilim otağı, arife irfan ocağı, yiğide er meydanı… Kalem ile kılıcın buluşması; zihinde, elde; gönülde ve dilde Anadolu…

Yesevi hikmetlerinden bozkıra düşen tohumu “ incinsen de incitme!” diyerek yeşerten Hacı Bektaş sesine “ Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü” diyerek ses katan Yunus… Yani dilimizi bir medeniyetin diline, düşüncemizi bir irfanın düşüncesine dönüştüren Anadolu çınarı… Bir başka ifade ile o bir kimlik, o bir ilham, düşünce, iman adamı ve hepsinden öte o bir “Derviş!”

Türk gönlünün, Türk ruhunun temsili…

Anadolu Türklüğü’nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesinin, bir başka ifade ile Türk gönlünün, Türk ruhunu sahneye taşıyan bir dans tiyatrosu… Bu temsilde Taptuk Dergâhı’na girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus’un dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini, barış dostluk dilinin ilahilerini, türkülerini izleyeceksiniz. Anadolu insanının gözü, kulağı, söyleyen ve konuşan dili olan Yunus, “Derviş” ile müzik, dans ve şiire dönüşerek karşımıza çıkacak.