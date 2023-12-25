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Icardi’yi dinlendir hocam!

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Icardi’yi dinlendir hocam!

Belki de son yılların en kötü derbisiydi. Düşünün, top sadece 43 dakika oyunda kalmış.

Derbiden daha çok Galatasaraylı futbolseverin aklındaki soru şuydu Icardi’ye ne oldu?

Neden kaç haftadır suskun, gol atamıyor?

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Yakaladığı gol şansını eziyor, yorgun, güçsüz.

Alıştığımız Icardi bu değil, eminim o da bu durumdan çok rahatsız.

Peki Okan Hoca’ya ne demeli?

Icardi bu durumdayken neden hâlâ 90 dakika sahada kalmasına izin veriyor.

Galatasaray’ın başka forvet oyuncusu mu yok? Icardi’yi 90 dakika sahada tutmak demek, takımı 10 kişi bırakmak demektir.

Barış Alper her yerde oynar

Yıllardır hemen hemen tüm takımlarda sol bek problemi yaşanmıştır.

Yerli olarak sol bek bulmak neredeyse imkansız.

Galatasaray da bu durumdan muzdaripti. Sol bek için onlarca oyuncu geldi, geçti.

Cimbom bu durumu ilginç bir şekilde çözdü. Barış Alper Yılmaz forvet oynamasına rağmen son maçlarda sol bekte görev alıyordu.

Fenerbahçe – Galatasaray maçında da Okan Hoca’nın verdiği görevi eksiksiz yerine getirdi ve iyi bir sol bek olduğunu kanıtladı.

Barış Alper, disipliniyle oyun karakteriyle nerede görev verilirse eminim oynar.

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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