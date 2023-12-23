25 – 31 Aralık 2023 Astroloji haftalık yorum: 25 Aralık Haftanın EN Yoğun Günü, 31 Aralık Jüpiter Süper!

Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğanın özellikle 25 Aralıkta Merküryen (Natal Güneş ve/veya Marsı İkizler, Başak) kişilere ve Merküryen olaylara dikkat etmesi gerekebilir. 25 Aralıkta yapılacak her türlü sözleşme ve anlaşmaları iyice okumalı ve hemen karar vermemeliyiz.

25 Aralık ve civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın natal Marsı Koç olan NATO’ya, Filistine, özetle Natal Marsı Koç ve Terazi olanlara ve Merküryen kişilere dikkat etmesi gerekebilir.

25 Aralıkta ayrıca şiddetli depremler (7.0’den düşük) ve olumsuz hava koşulları ve kazaları da görülebilir.

Venüs hafta boyu ve bilhassa 31 Aralıkta +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Akrep, Boğa, Aslan, Kova olanları ise son derece olumsuz etkileyebilir.

31 Aralık Akrep, Boğa, Aslan, Kovalar Venüs ve Plütona Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

Plüton da hafta boyu ve bilhassa 31 Aralıkta +4 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkileyebilir. Özetle Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar hem Tr Venüsden hem de Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail hem Venüsden (sosyal ve siyasi konular) hem de Plütondan (değişim ve dönüşümler) olumsuz etkiler alabilirler.

31 Aralıkta Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden da Venüsden ve Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri bakanı Blinken’dan olumsuz etkiler alabilir. 31 Aralıkta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski de Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Ancak Natal Marsı Aslan olduğundan 31 Aralıkta Tr Jüpiterden olumlu etkiler alabilir.

31 Aralık Jüpiter ve Satürn Süper!

31 Aralıkta Jüpiter (+5) ve Satürn (+5) katsayısında olup Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar Jüpiterden, Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar ise Satürnden olumlu etkiler alabilir. Jüpiter hangi evinizdeyse o konularda bir ferahlık ve genişleme olabilir. Satürn hangi evinizdeyse o konularda disiplinli çalışmalar olabilir.

Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk 31 Aralık yani Yılbaşında Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilir. 31 Aralıkta Elon Musk bir başarıya imza da atabilir. Natal Marsı Aslan olan Netanyahu da 31 Aralıkta tüm olumsuzluklara rağmen Jüpiterden olumlu etkiler alabilir. 31 Aralıkta Netanyahu’nun ülkesi kaybederken kendisi kazanabilir.

25 ve 30 Aralıkta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

Özetle Natal Güneş ve Marsı Akrep, Boğa, Aslan, Kova olanların haricinde bütün burçları iyi bir Yılbaşı bekliyor. Bu Yılbaşı Aralık 2024’e kıyasla süper geçebilir. Bu Yılbaşını evinizde akrabalarınızla geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir daha böyle bir fırsat elinize geçmeyebilir. Allah hepimizi Depremden, Savaşdan ve Doğal Afetlerden korusun!

25 ve 30 Aralık zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

25 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

26 Aralık Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

27 Aralık ve bilhassa 31 Aralık Ons Gümüş yükselebilir. 31 Aralık Pazar olduğundan yükseliş 02 Ocak gününe yansıyabilir.

Petrol 26 Aralık ve bilhassa 31 Aralıkta Petrol yükselebilir.

25 ve 26 Aralıkta Dolar TL karşısında düşebilir.

27 ve 31 Aralıkta Bitcoin yükselebilir.

27 Aralıkta Euro Dolar karşısında yükselebilir.

26 Aralıkta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir. Ancak 29 Aralıkta Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir.

25 Aralık Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————-

(31 Aralık 2.ev Jüpiter, 12.ev Satürn Süper, 9.ev Venüs Süper)

Yükselen Boğa ————————————————-

(31 Aralık 1.ev Jüpiter, 11.ev Satürn Süper, 8.ev Venüs Süper)

Yükselen İkizler ————————————————-

(31 Aralık 12.ev Jüpiter, 10.ev Satürn Süper, 7.ev Venüs Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————-

(31 Aralık 11.ev Jüpiter, 9.ev Satürn Süper, 6.ev Venüs Süper)

Yükselen Aslan ————————————————-

(31 Aralık 10.ev Jüpiter, 8.ev Satürn Süper, 5.ev Venüs Süper)

Yükselen Başak ————————————————-

(31 Aralık 9.ev Jüpiter, 7.ev Satürn Süper, 4.ev Venüs Süper)

Yükselen Terazi ————————————————-

(31 Aralık 8.ev Jüpiter, 6.ev Satürn Süper, 3.ev Venüs Süper)

Yükselen Akrep ————————————————-

(31 Aralık 7.ev Jüpiter, 5.ev Satürn Süper, 2.ev Venüs Süper)

Yükselen Yay ————————————————-

(31 Aralık 6.ev Jüpiter, 4.ev Satürn Süper, 1.ev Venüs Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————-

(31 Aralık 5.ev Jüpiter, 3.ev Satürn Süper, 12.ev Venüs Süper)

Yükselen Kova ————————————————-

(31 Aralık 4.ev Jüpiter, 2.ev Satürn Süper, 11.ev Venüs Süper)

Yükselen Balık ————————————————-

(31 Aralık 3.ev Jüpiter, 1.ev Satürn Süper, 10.ev Venüs Süper)