Kış Saati uygulaması başlamalı mı?

Kış saati İlkbaharda saatlerin bir saat ileri alınması, yaz saati ise sonbaharda saatlerin bir saat geri alınması olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde uzun yıllar uygulanan kış saati uygulaması 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yaz/kış saati uygulamasına son verilmiştir. Gerekçe olarak da gün ışığından belirli saatler içerisinde daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlaması olarak açıklanmıştır.
Peki bu tez doğru mudur derseniz, bu teze karşılık eğitim sendikaları, yöneticileri ve Elektrik Mühendisleri odaları da bu uygulamanın tasarruf değil de daha da fazla enerji tüketimine neden olduğu görüşünü paylaşıyorlar. Enerji Bakanlığı ise enerjide tasarruf edilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararının doğru olduğunu vurgulayarak, bu uygulamanın devamı yönünde görüş oluşturmuştur. Gelelim işin görünen gerçeğine; Kış aylarında havanın daha geç aydınlanması nedeni ile, bilhassa okula giden öğrenciler, çocuklarını okula götüren veliler ve öğretmenlerin yanı sıra toplumda da bu uygulama maalesef pekte kabul görmemiştir.
Bununla birlikte; Başta büyük metropoller/İller olmak üzere bütün illerimizde esnaf işyerini açmaya, işine giden insanlarda sabahın karanlığında yollara düşmek zorunda kalıyor. Bu konu ile ilgili görüşleri sorulan kişiler kış saati uygulamasının başlaması yönünde görüş bildiriyor, ancak bu görüş ve tepkilere de Enerji Bakanlığının nasıl bakacağı merak konusudur.
Kış saati uygulaması nedeniyle Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler ile aramızda ki saat farkı 2 saat olurken, İngiltere ile saat farkımız 3 saattir. Geçmiş tarihlerde de Dünyanın çeşitli bölgelerinde gün ışığından daha fazla yararlanmak için 1700’ lü yıllarda araştırmalar yapılmıştır.
Takdiri halkımıza bırakarak, gün ışığının bol olduğu günlerde buluşmak üzere.
Yılmaz Uğurluakan
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