İbrahim Erkal’ın anısına AKM’de “Hürmet” konseri

Genel 14 Mart 2024

Büyük Birlik Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Taylan Mahmut Çorta hızlı bir tempoyla seçim çalışmalarına devam ediyor. Çorta, Bakırköy’e olan bağlılığını belirterek; ‘’Bakırköy’ün ruhu benim ruhumla özdeşleşmiştir. Bu beldeye olan sevdam, sadece bir görev değil, bir yaşam tarzıdır’’ dedi. Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimlere kilitlendi. İstanbul ve ilçelerinde de tüm hızıyla devam […]