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İbrahim Erkal’ın anısına AKM’de “Hürmet” konseri

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Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Vefa Konserleri” kapsamında bu yılda Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal yapılan konserle yad edildi. Ulus Müzik’le ortaklaşa düzenlenen konserde sanatçının saygı albüm serisi “Hürmet” de tanıtıldı.

Etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi de dinleyenlerle buluştu. Konserde, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde İbrahim Erkal’ın eserlerini yeniden seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

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TRT Müzik ekranlarında canlı gösterilen konserde, gecenin sunuculuğunu ise Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet) üstlendi.

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