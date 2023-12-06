DOĞANIN DÖNGÜSÜ

Tüm gerçekliği ile doğa kendi yaşam döngüsü içinde döner durur.
İnsanoğlu da doğanın bu döngüsünü var gücü ile çözmeye çalışır.
Bilim, fen, felsefe; bu döngüyü çözmek, kavramak içindir.
Japonların, depremle imtihanı boşa değildir…
Endonezya’nın tusunamiye teslimiyetine ne demelidir.
Sel felaketleri, orman yangınları, salgın hastalıklar…
Nedensiz değildir.
Uzaya gitmeler, gezegenleri keşfetme çabaları, teknolojiye sahip olma yarışları…
Savaşlar…
Anlaşmalar…
Ekonomik mücadeleler…
Gücün el değiştirmesi…
Doğa deyince aklınıza; taş, toprak, su, ağaç gelmesin; deprem, tusinami, sel felaketi, salgın hastalıklar; tüm teknolojik, bilimsel gelişmeler; toplumsal olaylar…
Yeryüzündeki var olan ve yaşanmış ve yaşanan…
Doğanın döngüne delalettir.
Bilmek, anlamaya çalışmak, döngüyü kavramak…
Doğa ile barışık olmak…
Gelişmiş toplum, medeni insan alametleridir.
Geri kalmış toplumlar; doğa döngüsü gerçeğini hiçe sayarak, nedenleri ve sonuçları tanrısal bir güce bağlarlar.
Kurtuluşu, sorgulamadan kabul etmede ararlar…
İyi de dönüyor dünya!
Doğa döngüsü deniyor buna!
Öküzün sırtında değil kendi ekseni etrafında…
Milyarlarca yıllardan bu yana…
Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz…
Yağmur, bulut kar; güneş, buz, ayaz…
Kıtlık, bolluk; açlık, yoksulluk…
İnsana, hayvana, bitkiye…
Canlı ve cansız varlığa dair…
Bu bir döngü…
Döner durur hep doğa!
Doğa işletir kendi yasalarını…
Dedim ya; geri kalmış toplumlar, bilimsel gerçekleri başka yerlerde ararlar; yaşamı, kendi inanç sistemlerine göre kurmaya kalkarlar…
Nafile çabalardır bunlar…
Doğa, herkese öğretir…
Eğriyi, yanlışı, hatalıyı dize getirir…
Öğrenmemekte ısrar edenlere, bedelini ağır ödetir…
Sel yatağına konut yapan, deprem bölgelerine gökdelen kuran bedelini çok ağır öder.
Kulağını, gözünü, bedenini, beynini…
Bütünleştir, doğa ile her şeyini…
İnsanoğlu işte…
Bir garip yaratık…
Doğa tabii ki de çok acımasız…
Doğanlar ve ölenler…
Eskiler ve yeniler…
Güçlüler ve zayıflar…
Hepsi inanın zor bir bilmece…
Tanrılar belki de bu nedenden hep var oldular!
İnsanlar, tanrıdan güç buldular…
Hepsi bir diyalektik gerçeklik…
Doğanın döngüsü işte!
Döner durur kendince…
Hepsi bir doğa döngüsü içinde!
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