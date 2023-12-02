04 – 10 Aralık 2023 Astroloji haftalık yorum: 08 Aralık Haftanın EN Yoğun Günü!

Haftanın en yüksek katsayılı günü 04 Aralık olup bu günde Koç ve İkizler burcu evlerimizden olumlu etkiler alabiliriz. 05 Aralıkta Tr Venüs Akrep burcuna geçip katsayı düşürecektir. Venüs Akrep burcunda pek rahat edemez ve bu yüzden Venüsü sembolize eden ikili ilişkiler, mal-mülk, para ve güzellik gibi konularda zorlayıcı etkiler ortaya çıkabilir. Venüs Akrep burcunda hangi evinizdeyse o konularda talepkar kişilere ve fazladan harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir.

Örneğin Yükselen Aslanların 4.evi Akrep olduğundan (Astroloji haftalık yorum) 05 Aralıktan itibaren ev ile ilgili gider ve harcamaları artabilir. Venüs Terazi burcu Putin ile Netanyahu’Nun da yönetici gezegeni olduğundan bu kişilerin keyifleri Venüs hangi evlerindeyse o konular yüzünden kaçabilir. Ancak Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan Putin Venüsden Netanyahu kadar olumsuz etki almayabilir.

İkizler, Başak, Yay, Balık Burçları Merküre Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

Hafta boyu ve bilhassa 04 ve 09 Aralıkta Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanların Tr Merküre dikkat etmeleri gerekebilir. Merkürün katsayısı hafta boyu yüksek olsa da İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’In Tr Merkür 10.evinde (Yükselen Koç) olup yönetimsel konularda bilgi, belge ve anlaşmalara dikkat etmesi gerekebilir. Özellikle Natal Marsı Koç ve Terazi olanlarla anlaşma ve sözleşme yaparken dikkat etmek gerekebilir.

Hafta boyu ve özellikle 04 ve 09 Aralıkta Merkür (+5) yüzünden bir takım casusluk ve hacker olayları artabilir. 04 ve 09 Aralıkta anlaşma ve sözleşme yaparken dikkatli olmakta fayda var.

04 Aralık Ay ve Satürn (+6) Süper!

04 Aralıkta Ay ve Satürn +6 katsayısında olup verim ve güvenliğin artması için önemli çalışmalar yapılabilinir. 04 Aralıkta bilhassa Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Tr Ay ve Satürnden son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların Tr Ay Başak burcunda ve para evi olan 2.evlerindedir. Tr Satürn ise Balık burcunda ortak paralar evi olan 8.evdedir. Bu durum Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olan Yükselen Aslanları paraca olumlu etkileyebilir. (Astroloji haftalık yorum)

04 Aralıkta Natal Marsı Yay olan Putin ve Erdoğan da Tr Ay ve Satürnden son derece olumlu etki alabilirler. 04 Aralıkta Erdoğan ve Putin ülkelerin verim ve güvenliği için disiplinli çalışmalar içine girebilirler. Natal Güneş ve Marsı Akrep (Astroloji haftalık yorum) olan ABD Başkanı Biden da Tr Ay ve Satürnden 04 Aralıkta olumlu etkiler alabilir. Ancak Biden’ın katsayıları biraz düşük olduğundan Erdoğan ve Putin kadar net olumlu etkiler alamayabilir.

Kişisel olarak Natal Marsınız Boğa, İkizler, Akrep, Yay ise yeni bir işe başlayacaksanız uygun bir zaman dilimi olabilir sizin için.

07 Aralık Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktivite, terör ve şiddet olayları, yangın ve patlamalar daha çok görülebilir.

07 Aralık zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

08 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

04 Aralık Ons Altın yükselebilir ama Ons Altın hafta sonuna doğru düşebilir.

04 Aralık Ons Gümüş yükselebilir ama Ons Gümüş hafta sonuna doğru 08 Aralıkta düşebilir.

04 Aralıkta Petrol yükselebilir ama 08 Aralıkta Petrol düşebilir.

04 Aralıkta Dolar TL karşısında yükselebilir ama hafta sonuna doğru Dolar düşebilir.

07 ve 08 Aralıkta Bitcoin diğer günlere göre düşebilir. Dikkat!

04 Aralıkta Dolar Euro karşısında da yükselebilir ama hafta sonuna doğru Euro yükselebilir.

Bist100 de haftaya yüksek başlayabilir ama hafta sonuna doğru düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi değildir!

04 Aralık Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————

(Hafta boyu 10.ev Merkür Süper, 04 Aralık 6.ev Ay, 12.ev Satürn Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————

(Hafta boyu 9.ev Merkür Süper, 04 Aralık 5.ev Ay, 11.ev Satürn Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————

(Hafta boyu 8.ev Merkür Süper, 04 Aralık 4.ev Ay, 10.ev Satürn Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————

(Hafta boyu 7.ev Merkür Süper, 04 Aralık 3.ev Ay, 9.ev Satürn Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————

(Hafta boyu 6.ev Merkür Süper, 04 Aralık 2.ev Ay, 8.ev Satürn Süper)

Yükselen Başak ——————————————————

(Hafta boyu 5.ev Merkür Süper, 04 Aralık 1.ev Ay, 7.ev Satürn Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————

(Hafta boyu 4.ev Merkür Süper, 04 Aralık 12.ev Ay, 6.ev Satürn Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————

(Hafta boyu 3.ev Merkür Süper, 04 Aralık 11.ev Ay, 5.ev Satürn Süper)

Yükselen Yay ——————————————————

(Hafta boyu 2.ev Merkür Süper, 04 Aralık 10.ev Ay, 4.ev Satürn Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————

(Hafta boyu 1.ev Merkür Süper, 04 Aralık 9.ev Ay, 3.ev Satürn Süper)

Yükselen Kova ——————————————————

(Hafta boyu 12.ev Merkür Süper, 04 Aralık 8.ev Ay, 2.ev Satürn Süper)

Yükselen Balık ——————————————————

(Hafta boyu 11.ev Merkür Süper, 04 Aralık 7.ev Ay, 1.ev Satürn Süper)