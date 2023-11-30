Galatasaray hakemi yenemedi!

Avrupa maçlarında kazanamıyorsan kaybetmeyeceksinin dersini de Galatasaray bu maçla vermiş oldu.
Geceye Hakim Ziyech, attığı frikik golleriyle damgasını vurdu.
Bir diğer öne çıkan isim de Kerem Aktürkoğlu’ydu.
Son zamanlarda yaşadığı durgunluğu bir kenara bırakıp, oyuna girdi ve jeneriklik golünü attı.
Kerem’le ilgili şunu da yazayım, bir oyuncu her zaman yüzde yüzünü veremez, iyi oynarken sorun yok ama tek bir hatada oyuncuyu silip atmamak gerek.
Hakem konusuna da değinmeden geçmeyelim.
Normal ofsaytı beceremiyorken şimdi de başımıza yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı.
Bu yarı otomatik ofsayt sistemi ne hikmetse sadece Galatasaray’a gelince çalışmıyor. Bayern Münih’in Galatasaray’a attığı golde de buna benzer bir durum vardı ama görüntü ekrana gelmedi bile.
Konu nedense Galatasaray olunca görüntü defalarca ekrana geliyor.
BEŞİKTAŞ SEÇİMİ
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında yaşanacak.
Beşiktaş taraftarı, sunduğu planlar ve yönetim kurulu ile Hasan Arat’ı bir adım önde görüyor.
Hatta konuşulanlara göre önceki seçimlerde Serdal Adalı’ya oy verenlerin çoğu bu kez tercihini Hasan Arat’tan yana kullanacak.
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