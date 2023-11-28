Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi” Mecidiyeköy Büyük Sahnede

Bence Katil Öldürdü Üsküdar Tekel Sahnesinde

Bence Katil Öldürdü bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesinde izleyici ile buluşuyor. Kurtcebe Turgul’un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda; dekor tasarımı Aytuğ Dereli’ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı ise İ. Önder Arık’a ait. Süleyman Atanısev, Fazıl Aksakal, Ayça Güngör Aşık, Rojhat Özsoy, Cem Cücenoğlu ile Nimet İyigün’ün rol aldığı keyfli oyununun müziklerini ise Orhan Enes Kuzu yaparken, yönetmen yardımcılığını Şirin Ergüven Hamşioğlu, hareket düzenini ve asistanlığını Fazıl Aksakal ve yine asistanlığını da Enes Daniş üstlendi. Paris’in müstesna bir semtindeki devasa bir malikanede, ünlü iş adamı Eugène Lamortier’nin cesedinin etrafında toplanmış birbirinden ilginç karakterlerin başından geçenlerin anlatıldığı oyunu bu sezon ilk kez Üsküdar Tekel Sahnesinde seyredebilirsiniz.

Bir Ruhun Hikayesi Üsküdar Stüdyo Sahnede

Ingmar Bergman’ın yazdığı, İpek Özgüven’in çevirdiği, Bénédicte Acolas’ın uyarladığı ve Serap Eyüboğlu’nun yönettiği Bir Ruhun Hikayesi oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede seyirci ile buluşuyor. Ingmar Bergman’ın sinema filmi için yazdığı aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, kadının hayatta varoluş hesaplaşmasını anlatıyor. Gerçeklerden kaçıp hayallerine sığınan ve hayallerinden uyanıp gerçeğine düşen Viktoria’ı Zeynep Erkekli’nin canlandırdığı bu keyifli oyunu Üsküdar Stüdyo Sahnede izleyebilirsiniz.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” Garibaldi Sahnesinde

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız. Ozan Uçar’ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Babamın Kelimeleriyle Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede Prömiyer Yapıyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni oyunu Babamın Kelimeleriyle bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede prömiyerini gerçekleştirerek seyirci ile buluşuyor. Justin Young’ın yazdığı, Eylül Aktürk’ün çevirdiği ve Şamil Kafkas’ın yönettiği Demans hastası bir babanın harap olmuş zihninden seyrettiğimiz bu hikayeyinin dekor tasarımı Aytuğ Dereli’ye, kostüm tasarımı Selin Ölçen’e Işık Tasarımı Önder Arık’a, oyun müzikleri Levon Eroyan’a, yönetmen yardımcılığı Kerim Altınbaşak’a ve oyunun asistanlıkları ise Tılsım Tüfekçioğlu, Ayça Güngör Aşık’a ait. Oyunda karakterlere ise Nışan Şirinyan, Kerim Altınbaşak ile Gülizar Oltulu hayat veriyor. Bu keyifli oyun 30 Kasım’daki Mecidiyeköy Stüdyo Sahnedeki prömiyerinin ardından temsillerine yine aynı sahnede devam edecek.