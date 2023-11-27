Araba almak isteyenler için yeni fırsat: 2’nci el otomobiller için uygulanacak!

Enflasyon ile döviz kurundaki artış nedeniyle araba fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Araba satın almak her geçen gün zorlaşmaya devam ederken; 2024 yılı için yeni bir fırsat ortaya çıktı. 2024 yılı öncesinde otomotiv sektörünün hareketlenmesini sağlayan indirim kampanyaları başladı. Peki, 2’nci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar…

2024 yılı için geri sayım başlarken; indirim kampanyaları da ardı ardına açıklanmaya devam ediyor. Yeni yıl öncesi stoklarını eritmek isteyen firmalar dev indirim kampanyaları hazırlıyor. Özellikle otomotiv sektöründeki indirim kampanyaları dikkat çekiyor. Son iki yıldır otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu 2024 yılında ortadan kalkıyor. 2024 yılında piyasaya sürülecek sıfır otomobillere yer açmak isteyen otomobil markaları indirim kampanyaları ile satışların artmasını sağlıyor. Peki, sıfır otomobil kampanyaları 2’inci el otomobil satışlarına nasıl yansıyacak? 2’nci el otomobillerin fiyatları ne kadar düşecek? İşte bu soruların yanıtları merak konusu oldu. Otomobil satın almak için doğru zamanı bekleyen vatandaşlar için fırsat dönemi başladı.

Otomotiv Piyasasındaki Rekabet Kullanıcıya Yaradı

Otomobil markaları tarafından ardı ardına açıklanan indirim kampanyalarında kullanıcılara farklı seçenekler sunuluyor. Kredi faiz oranları da farklılık gösteriyor. Ayrıca, takas desteği de veriliyor. Kasım ayında başlayan indirim kampanyalarının Aralık ayında tavan yapması bekleniyor. Araba satın almak isteyenler için en doğru zamanın 2024 yılbaşından öncesi olduğu belirtiliyor. Stokları eritmek isteyen otomobil firmaları kampanyaya gösterilen ilgiye göre süreyi uzatabilir. Yani, önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde araba satın almak için en cazip teklifler sunulmaya devam edecek. Honda, Suzuki, Skoda, Toyota, Chery ve DFSK gibi otomobil markaları tarafından yüzde 0 faiz ile kredi kampanyası teklifi sunuluyor. Opel, Seat, Citroen ve Peugeot markalarının faiz oranları ise yüzde 1.79 olarak açıklandı. Geçtiğimiz seneye kıyasla faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. İndirim kampanyalarının Aralık ayının sonunda bitmesi bekleniyor. Lakin, stoklar erimezse kampanya süresi de uzatılabilir.

2’nci El Otomobil Fiyatlar Düşecek Mi?

Sıfır otomobil piyasasındaki sorunlar; 2’nci el otomobil satışlarını da etkiledi. 2’nci el otomobillerin fiyatlarına fahiş zamlar yapıldığı tespit edildi. Araba satın almanın giderek zorlaşmasında 2’nci el otomobil piyasasındaki fiyat politikası etkili oldu. Piyasada sıfır otomobillerin yer almaya başlaması ile birlikte 2’nci el otomobillerin fiyatları da düşmeye başlayacak. Uzmanlar tarafından otomobil fiyatlarındaki düşüşün uzun vadeli olarak düşünülmesi gerektiği savunuluyor. 2’nci el otomobil fiyatlarında yüzde 20 ile 4 oranında düşüş yaşanabilir. 2024’te ise fiyatların döviz kuruna ve faiz oranlarına göre yeniden yükselme ihtimali göz önüne getiriliyor. Bu yüzden yeni otomobil satın almak isteyenler için en cazip dönemin Aralık ile Ocak ayları olacağı belirtiliyor.