2024 yılında sosyal güvenlik affı geliyor: Milyonlarca lira borca af getirilecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba yasa görüşmeleri başladı. 80 maddeden oluşacak torba yasa milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Torba Yasanın maddelerinden birisi ise sosyal güvenlik affını kapsıyor. Sosyal güvenlik düzenlemesi kapsamında borç affı uygulanacak. Peki, borç affı hangi alanları kapsayacak? İşte detaylar…
TBMM’deki Plan Bütçe Komisyonu’nda 80 maddeden oluşan Torba Yasa görüşmeleri başlıyor. Torba Yasa görüşmelerinin temelinde ise enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren görüşmeler de deprem bölgesindeki inşaat çalışmaları, kur korumalı mevduat hesaplarının düzenlenmesi ve sosyal güvenlik affı yer alıyor. Sosyal güvenlikle borçlarının da masaya yatırılacağı komisyon görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa milyonlarca kişi borç affından yararlanabilecek. Borç affı kabul edilirse genel sağlık sigortası prim borçları bulunan vatandaşların hem anapara hem de gecikme faizi ödemesine gerek kalmayacak.
Torba Yasa görüşmelerinde alınacak kararlar vatandaşların hayatına somut bir şekilde yansıyacak. Sağlık sigortası maddesi kapsamında prim borçlarının affedilmesi bekleniyor. Prim borcu bulunan vatandaşların sağlık sigortasını kullanamamasına sert tepki gösterilmişti. Kabine görüşmelerinde de gündeme getirilen sağlık sigortası düzenlemesiyle ilgili önemli bir adım atılmasına karar verildi. Sağlık sigortası prim ödemelerinin yapılandırılması da sorunu çözememişti. Yerel seçimler öncesi hükümet tarafından sosyal güvenlik affının uygulanması gündeme geldi. Vatandaşların sağlık sigortası borçlarını ödeyememesinden dolayı borç affının getirilmesi planlanıyor. Prim borçlarının yapılandırılması halinde bile faiz ve gecikme faizi ödemelerinin yapılması gerekiyor. Anapara ödemelerine faizlerin eklenmesinden dolayı sağlık sigortası borçları önemli bir sorun haline dönüştü. Sağlık sigortası birikmiş borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için ‘’Genel Sağlık Sigortası Affı’’ uygulanacak.
80 maddeden oluşan Torba Yasa’daki en temel düzenleme ‘’Genel sağlık sigortası affı’’ olarak gösteriliyor. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak düzenlemenin kabul edilmesi halinde sağlık sigortası prim borçlarına af getirilecek. Bu sayede vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önü açılacak ve mağduriyeti giderilmiş olacak. Genel sağlık sigortası affı kapsamında hem prim borçları affedilecek hem de prim yapılandırması yapan vatandaşların faiz ve gecikme faizi ödemeleri silinecek.
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