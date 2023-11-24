Nagihan Soylu UND Başkanlığı adaylığını açıkladı!

Nagihan Soylu, UND başkan adaylığını, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve UND’nin ikinci 50 yılında göreve talibim” sözleri ile açıkladı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nde (UND) görev yaptığı yıllarda bir istatistiğe odaklandığını belirten Nagihan Soylu, organize kaçakçılık yapan uluslararası taşımacılık sayısının sektörün binde biri kadar olduğunu kaydetti. Soylu, tüm lojistik sektörünün bu binde bire göre muamele gördüğünü ve gümrük kapılarında günlerce bekletilen tırları kastederek, 4 metrekareye mahkûm edildiklerini söyledi.

“ALGIYI TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ!..”

UND Dayanışma Platformu adına Nagihan Soylu, ekibi ile birlikte en önemli hedeflerinin bu olumsuz algıyı 6 yıl içerisinde tersine çevirmek olduğunu ifade etti.

Sektör temsilcilerinin, Yugoslavya, Afganistan, Suriye, Irak, Rusya ve Ukrayna savaşlarında, pandemide ve depremlerde gösterdikleri kahramanlıkları topluma anlatacaklarını kaydetti.

“FİNANSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ KURACAĞIZ!”

UND Koordinasyonunda, “Finansal Danışmanlık Sistemi” kuracaklarını belirten Soylu, “Finansal sıkıntı yaşayan üyelerimiz, öncelikle yanlarında UND’yi görecekler” dedi.

SATIN ALMA VE TEDARİK DANIŞMA SİSTEMİ KURULACAK!

Maliyetler artarken, navlun fiyatlarının düştüğü tespitini yapan Soylu, bu kısır döngüye karşı, “Satın Alma ve Tedarik Danışma Sistemi” kurarak, UND üyelerinin maliyetlerini minimuma indireceklerini ifade etti.

ORGANİZE LOJİSTİK BÖLGELERİ!..

Devletten hiçbir teşvik paketi talep etmediklerinin altını çizen Soylu, yol haritasını şöyle açıkladı: “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İBB otoriteleriyle uzun süredir görüşmeler yapıyoruz. İstanbul’un doğu ve batı girişlerine hepimizi içine alabilecek Hazine arazisi talep ediyoruz. 200 metreden, 10 bin metrekareye kadar altyapısı tamamlanmış arsaların taşımacılarımıza ücreti karşılığı verilmesini istiyoruz. Bu arsalarda binalarımızı inşa edeceğiz. Yine ofisler için plazalar inşa edilebilecek. Böylece Forwarderlik hizmeti veren meslektaşlarımız da projeye katılabilecekler.”

“YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANIMIZ ÇETİN NUHOĞLU”

40. Olağan Genel Kurul’da mevcut başkan Çetin Nuhoğlu’nu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak aralarında görmek istediklerini kaydetti.

“İKİNCİ 50 YILIMIZI ATAMIZA ANLATACAĞIZ!”

Yönetime geldiklerinde ilk icraatlarını, Anıtkabir’e giderek, UND’nin ikinci 50 yılını Ata’ya anlatmak olarak belirleyen Soylu, salondan büyük alkış aldı.

Soylu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, ivedilikle çözülmesi gereken üç yapısal sorunu ve çözüm önerilerini içeren dosyalarını paylaşacaklarını sözlerini ekledi.