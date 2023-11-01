Süleyman Hurma haklı

A Milli Futbol Takımı’nın 18 Kasım’da özel maçta Almanya ve 21 Kasım’da UEFA EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli olmuştu.



Aday kadroda forvet hattı için Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Yusuf Yazıcı (Lille) yer aldı.



Hazır konu Milli Takım iken, Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, salı akşamı TRTSPOR’un canlı yayınına bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.



Hurma, “Güven Yalçın, EURO 2024 havuzunda olmak zorunda. Milli Takım’da santrfor sorunu var. Güven, 23 yaşında ve çok yüksek potansiyelli bir oyuncu. Montella’nın oynatacağı santrfor tarzına en uygun isim. Ama eminim ki, Montella’nın Güven Yalçın’dan haberi yoktur” dedi.



Montella’nın Güven Yalçın’dan haberi var mıdır bilemem ama ben de Süleyman Hurma Başkana katılıyorum.



Karagümrük’te oynadığı son maçlarda başarılı performans gösteren ve attığı gollerle Karagümrük’e hayat veren Güven Yalçın, hazır ve formdayken Milli Takım’a davet edilmelidir.