Karagümrük’le uğraşmayın!

Bir yandan tesis bir yandan da stat problemini çözmeye çalışan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bir yandan da takımını doğrayan “hakem çeteleriyle” uğraşıyor.

Pazar günü oynanan Tümosan Konyaspor – Karagümrük maçında verilen kararlar akıl alır gibi değil.

Diğer taraftan da kendi imkanlarıyla maçlara giden Karagümrük taraftarı isyan etmesin de ne yapsın?

Artık bu “hakem çetelerine” birilerinin dur demesi lazım.

Amacınız kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışan Karagümrük’ü bitirmekse açık açık söyleyin de herkes bilsin.

4 büyükler diye tabir ettiğimiz takımlar bile bu hakemlerle baş edemezken kendi yağında kavrulan Karagümrük’ün de elinden haklı olarak bir şey gelmiyor.

Yalnız unuttukları şey Karagümrük taraftarı bu yapılanları unutmaz.!

“TEMİZ ELLER” OPERASYONU YAPILMALI



Hemen hemen her gün sosyal medyada kulüpler arası tartışmalar, açıklamalar oluyor.

Açıklama yayınlayan kulübe diğer kulübün de cevabı gelince içinden çıkılmayan bir kısır döngüyle karşı karşıya kalıyoruz.

Herkes her şeyi biliyor “tüm pislikler” ortaya dökülüyor ama yaptırım adına ortada bir şey yok.

En son Tuzlaspor’un yaptığı açıklamada ortada.

Son dönemlerde başarılı operasyonlara imza atan Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘ya bir çağrıda bulanayım:

Sayın Bakan Türkiye’deki tüm liglerde “temiz eller operasyonu” yapılmalı, yapılmalı ki bu pislikler Türk futbolundan temizlenmeli.

Ama işiniz bir hayli zor, temizle temizle bitmez.!