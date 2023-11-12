06 – 12 Kasım 2023 Astroloji haftalık yorum: 09 ve 12 Kasım Haftanın Yoğun Günleri!

09 ve 12 Kasım haftanın yoğun günlerinden olup 09 Kasımda olumsuz hava koşulları ve kazaları olurken 12 Kasımda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Hafta boyu Güneş (Aslan) ve Jüpiter (Yay) Transitlerinin düşük katsayıda olduğu görülmektedir. Hele 06, 07 ve 09 Kasımda Tr Güneş ile Jüpiter -2 seviyelerine inecektir.

Güneş ve Jüpiterin -2 seviyesine inmesi baskıya, şiddete, fanatik saldırılara, dini konularda saldırılara, ahlaksızlığın artmasına, yangın ve patlamalara işaret etmektedir. Örneğin Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Netanyahu daha zalim hareketlerde bulunabilir. Ama bir yandan da İsrail ve Netanyahu Güneş ve Jüpiter’in gazabını ve öfkesini de çekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 06, 07, 09 Kasımda Natal Güneş ve Marsı Akrep, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Oğlak, Kova, Balık olanlar Tr Güneşden olumsuz etkiler alabilirler. Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar ise Tr Jüpiterden olumsuz etkiler alabilirler. Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlar Tr Jüpiterden çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi İsrail’e karşı bir atak yapabilir.

06, 07, 09 Kasımda Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın (Astroloji haftalık yorum) da Tr Güneş ve Jüpiterden son derece olumsuz etkiler aldığı görülmektedir. 06, 07, 09 Kasımda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova Elon Musk’ın da Güneş Transitine ve işiyle ilgili baskılara dikkat etmesi gerekebilir. Elon Musk’In bilhassa Natal Marsı Aslan olan İsrail Başkanı Netanyahu’nun yada Ukrayna Başkanı Zelenski’nin baskılarına dikkat etmesi gerekebilir.

06, 07, 09 Kasımda Akrep burcu Biden Zelenski’yle yada Netanyahu’yla ilgili problemler yaşayabilir. Zelenski hem Tr Güneşden olumsuz etkiler alırken hem de çevresini olumsuz yönde etkileyebilir. 06, 07, 09 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’Nin hayati riski de Güneş ve Jüpiter bazında devam etmektedir.

06, 07, 09 Kasımda Natal Marsı Yay olan Rusya başkanı Putin Kova burcu Zelenski’ye, Akrep burcu Biden’a ve Boğa burcu İsrail’e karşı daha fanatik ve olumsuz adımlar atabilir.

06 ve 09 Kasım Merkür (+6) Süper !

(Astroloji haftalık yorum)

Hafta boyu ve bilhassa 06 ve 09 Kasımda Tr Merkürün +6 katsayısında olup Natal Marsı Akrep, Koç, Boğa, Yengeç, Aslan**, Terazi, Oğlak, Kova** olanları son derece olumlu etkilediğini görmekteyiz. Ancak Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar Tr Merkürden olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin ülkesi Jüpiter ve Güneşden yangın yerine dönen İsrail Başkanı Netanyahu (Natal Mars Aslan) Tr Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir ve bu etkiyi Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanlara karşı kullanabilir.

06 ve 09 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Aslan ve Kova olanlara yani Netanyahu’ya anlaşma ve sözleşme kapsamında dikkat etmesi gerekebilir. Aynı şekilde Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna başkanı Zelenski ile de anlaşma ve sözleşme yaparken dikkat etmesi gerekebilir.

Dünya genelinde 06 ve 09 Kasımda Merkür +6 katsayısında olacağından ve Aslan ile Kova burçlarını sembolize eden şeyleri son derece olumlu etkileyeceğinden bilim dünyasında iletişimle ilgili son derece önemli keşifler olabilir. Natal Marsı Kova Elon Musk’In 06 ve 09 Kasımda iletişimle ve uzayla ilgili önemli keşifler yapması beklenebilir. Merkür en son 22 Ekimde +6 katsayısındaydı ve o zaman da önemli bir buluş yada anlaşmaya işaret etmiştik.

11, 12 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, terör ve şiddet olayları olabilir. 28 ve 31 Ekimden sonra 11 ve 12 Kasımda da İstanbul, Marmara ve İzmir’in olumsuz etkiler almaya devam ettiğini görüyoruz. 11, 12 Kasımda Ege ve Marmara’ya ek olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu da olumsuz etkiler alabilir.

11 ve 12 Kasım zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

09 Kasım olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

06 ve 07 Kasımda Ons Altın yükselse de hafta sonuna doğru bilhassa 12 Kasımda düşebilir. 12 Kasım Pazar olduğundan düşüş 13 Kasıma yansıyabilir.

08 Kasımda Ons Gümüş yükselebilir.

08 Kasımda Petrol yükselebilir.

09 Kasımda Dolar TL karşısında düşebilir.

08 ve 09 Kasımda Bitcoinde bir dalgalanma olabilir. Bitcoin 08 Kasımda önce yükselebilir sonra 09 Kasımda tekrar düşebilir.

08 Kasımda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Bist100 08 ve 10 Kasımda diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

06 Kasım Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————

(09 Kasım 8.ev Güneş Dikkat, 2.ev Jüpiter Dikkat, 8.ev Merkür Süper)

Yükselen Boğa ————————————————

(09 Kasım 7.ev Güneş Dikkat, 1.ev Jüpiter Dikkat, 7.ev Merkür Süper)

Yükselen İkizler ————————————————

(09 Kasım 6.ev Güneş Dikkat, 12.ev Jüpiter Dikkat, 6.ev Merkür Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————

(09 Kasım 5.ev Güneş Dikkat, 11.ev Jüpiter Dikkat, 5.ev Merkür Süper)

Yükselen Aslan ————————————————

(09 Kasım 4.ev Güneş Dikkat, 10.ev Jüpiter Dikkat, 4.ev Merkür Süper)

Yükselen Başak ————————————————

(09 Kasım 3.ev Güneş Dikkat, 9.ev Jüpiter Dikkat, 3.ev Merkür Süper)

Yükselen Terazi ————————————————

(09 Kasım 2.ev Güneş Dikkat, 8.ev Jüpiter Dikkat, 2.ev Merkür Süper)

Yükselen Akrep ————————————————

(09 Kasım 1.ev Güneş Dikkat, 7.ev Jüpiter Dikkat, 1.ev Merkür Süper)

Yükselen Yay ————————————————

(09 Kasım 12.ev Güneş Dikkat, 6.ev Jüpiter Dikkat, 12.ev Merkür Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————

(09 Kasım 11.ev Güneş Dikkat, 5.ev Jüpiter Dikkat, 11.ev Merkür Süper)

Yükselen Kova ————————————————

(09 Kasım 10.ev Güneş Dikkat, 4.ev Jüpiter Dikkat, 10.ev Merkür Süper)

Yükselen Balık ————————————————

(09 Kasım 9.ev Güneş Dikkat, 3.ev Jüpiter Dikkat, 9.ev Merkür Süper)