İstanbul kiralık asansör fiyat

İstanbul Anadolu Yakası’nda mobil asansörlerimiz ev ofis, Nakliyeleriniz de olsun binaların asansör veya merdivene sığmayan ebat mobilyalarınız için olsun inşaat malzeme taşıma işlemlerinizden cam Pimapen fayans vb malzemeler çatı onarım tadilatlar moloz indirme gibi pek çok alanda iş gücü zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Sektör nakliyat Asansörlü taşıma ve Asansör kiralama

Sektör kiralık asansör mobil asansör nakliye asansörü bina dışı asansör seyyar asansör gibi adlandırılan makinelerimiz ile İstanbul Anadolu yakasında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Kartal asansör, Ümraniye asansör, Pendik asansör, Tuzla asansör, Kadıköy asansör, Çekmeköy asansör, Maltepe asansör hizmetimiz vardır. Asansörlü nakliyat için bizi arayınız veya web sitemizi ziyaret ediniz. https://www.sektornakliyat.com

İstanbul Kiralık Asansör

Sektör Asansör kiralama yaparak ağır eşyalarınız, bina içine sığmayan büyük malzemeleriniz, mobil asansörlerimiz ile kolaylıkla çıkarılabilir. 300 Kg ağırlık taşıma kapasitesi ile bina asansörlerine girmeyen eşya vb. mobilya tarzı malzemeler Dış cephe nakliyat asansörleriyle istediğiniz kata kadar uygun fiyatlarla Mobil asansör kiralama yapabilirsiniz. İstanbul anadolu yakası Kiralık Asansör, firmamız 20 yıldır bu hizmetleri müşterilere sunarak kendini geliştirmiş, İstanbul Eşya taşıma asansörü kiralama hizmeti vermektedir. İstanbul taşıma asansörü kiralama, firması anadolu yakası bir telefon uzağınızdadır.

Asansör Kiralama Firmaları

İstanbul Anadolu yakası Kiralık Nakliye Asansörü, yaşam tarzı olmaya başlamıştır, hemen hemen her İl ve ilçelerde hızla yaygınlaşmıştır. İstanbul Kiralık nakliye asansörü, inşaatlarda da kullanılmaktadır. İstanbul Kiralık yük asansörü, inşaatlarda kapı, pencere, çimento, tuğla, kiremit, kum, fayans, seramik, parke, Cam vb. daha aklınıza gelen bütün inşaat malzemelerini yüksek katlara çıkarılmasında İstanbul inşaat asansörü kiralama yapabilirsiniz.

İstanbul Anadolu yakası Kiralık Asansör Asansörcüler Sektör Nakliyat

Taşıma asansörü kiralık fiyatları, her firmada farklıdır. Uygun fiyatlarla Asansör vinç kiralama yapabilirsiniz. İstanbul asansör vinç kiralama, dış cepheden kurulum yapılmaktadır. Binanın veya kiralık nakliyat asansörü kiralamak istediğiniz inşaatların kuruluma uygun olması gerekir.

Asansör Kiralama Fiyatları için bizi arayabilirsiniz. 0542 589 36 06

Kiralık Asansör Fiyatları 2023 0 – 8 Kat Arası 8 Kat ve Üzeri Ev Eşyası Tek Taraf Kurulum Asansör Fiyatı 2000 ₺ 2 Saat Sorunuz Ev Eşyası Çift Taraf Kurulum Asansör Fiyatı 4000 ₺ + Saat Sorunuz İnşaat Malzeme Çıkartma 2000 ₺ ilk saat Sorunuz Moloz İndirme 2500 ₺ ilk saat Sorunuz Parça Eşya Mobilya 2000 ₺ Sorunuz Tam Gün Asansör kiralama 10.000 ₺ 8 Saat Sorunuz

2023 Yılı İstanbul Asansör Kiralama Fiyatları Saat ücretleri yukarıdaki gibidir