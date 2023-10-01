Portör Muayenesi Nerelerde Yapılır?

Günümüzde kurulan her işletmenin belirli başlı yasal yükümlülükleri bulunur. Örneğin bir iş yeri açtığınızda çalışanlarınız sizin sorumluluğunuz altındadır. Yine o işletmede meydana gelebilecek kazalardan da yine siz sorumlu olursunuz.

Özellikle gıda alanı temizliğin ve hijyenin gerektiği alanlardandır. Gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen kafe veya restoranlar insanların sağlıklarıyla oynayabilirler. Bu gibi istenmeyen olayların yaşanmaması için Satem Mobil Sağlık Merkezi sizlere portor muayenesi hizmetlerini sunuyor.

Bu test birçok farklı aşamayı içerisinde barındırıyor ve bir personelin gıda sektöründe çalışıp çalışamayacağının kararını veriyor. Bu testler hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında da yapılabiliyor. Yine yapılan bu çalışmalar sonucunda kişilerin bulaşıcı hastalıkları taşıyıp taşımadığının bilgisine ulaşılıyor.

Gıda Sektöründe Çalışanların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bir kafe veya restorana gittiğimiz zaman dikkatimizi çekmesi gereken ilk husus oranın hijyenidir. Hiç kimse steril olmayan bir ortamda yemek yemekten hoşlanmaz. Yine gıda sektöründe bulunan iş verenlerinde belirli başlı sorumlulukları bulunur.

İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü olaylardan kaçınılması gerekir. Özellikle yemek ve gıda sektörü insan sağlığıyla bire bir bağlantılıdır. Bu sektörlerde çalışan her birey muhakkak kişisel olarak hijyenik tedbirleri almalıdırlar.

Uygulanan portör testi neticesinde bir personelin gıda sektöründe çalışıp çalışamayacağının kararı verilir. Gıda sektöründe çalışacak bir personel herhangi bir taşıyıcı hastalık barındırmamalıdır. Sizlerde Satem Mobil Sağlık merkezinin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip edebilmek için ziyaret etmeniz gereken web sitesi https://satemmobilsaglik.com/portor-muayenesi şeklindedir.