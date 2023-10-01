Murat Sancak’a TFF Başkanlığı yakışır





Geçen hafta “Teşekkürler Murat Sancak” başlıklı bir yazım vardı.



Bunun sebebi Vincenzo Montella’yı kimse tanımazken hem Adana Demirspor’a kazandırması hem de Montella’nın A Milli Futbol Takımı’nın başında daha yeni olmasına rağmen başarı elde etmesi.



Murat Başkan aynı zamanda iş insanı, spor yöneticisi ve risk almayı seven biri.



Nereden mi biliyorum? Çünkü Mario Balotelli gibi bir oyuncuyu ikinci kez Adana Demirspor’a transfer etti.



Bana göre bu transfer riskli, her ne kadar kızsak da Mario’nun saha içinde yaptıkları, davranışları ortada.



Bahsettiğim gibi Murat Başkan risk almayı seviyor, umarım Balotelli Demirspor’da başarılı olur. Hatta daha da ileri gideyim ben Murat Sancak’ı TFF Başkanlığı koltuğunda görmek isterim.



Bu arada Mario Balotelli sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One Minute” videosunu paylaştı.



Tüm Türkiye gibi Balotelli de Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor.



FaIr Play Ödülü verilir mi?



Galatasaray, “sürprize izin vermedi” ve Beşiktaş’ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.



Muslera’yı yaptığı hatalardan dolayı çok eleştirmişimdir. Fakat bu maçta Muslera’ya fazla top gelmediği için kendisine pek iş düşmedi.



Ama maç içerisindeki bir pozisyonda Rosier’in direğe çarpmasını refleks gösterip engellemesi sizce de Fair Play Ödülü için müthiş olmaz mı?



Gerçi bu pozisyon için hâlâ penaltı diyen var. Top çoktan sahanın dışına çıkmış, oyuncu direğe çarpacakken Muslera refleks göstermiş ve müdahale etmiş.



Kısacası Muslera, artık topları kurtarmayı bıraktı, futbolu da futbolcuyu da kurtarıyor.