Salonda Çiçeklerin Rolü ve Önemi

Salon çiçekleri; ruh halinizi, üretkenliğinizi, konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı etkileyen güçlü bir enerjiye sahiptir. Stresi, yorgunluğu, boğaz ağrısını ve hatta soğuk algınlığı belirtilerini dahi salonda bulunan çiçeklerin yaydığı polenler aracılığıyla azaltabilirsiniz. Birçok insan, çiçekleri yalnızca dekoratif unsurlar olarak değerlendirir ancak onlara salonunuzda bir köşe ayırmanın size sağladığı faydalar oldukça fazladır.

Evinizdeki her bitkiden, fiziksel ve duygusal sağlığınızı iyileştiren iyi enerjiler alabilirsiniz. Bulunduğunuz odanın atmosferine ferahlık ve canlılık katmak, duyguları iyileştiren bir ortam oluşturmak istiyorsanız salon çiçekleri çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

İç Mekanlarda Çiçek Kullanımının Avantajları

İç mekanda çiçek kullanmak oldukça sıcak, romantik ve doğal bir atmosfer oluşturur. Aynı zamanda ortamın estetiğini yükseltmekle kalmaz, duygularınıza yönelen iyi bir enerji oluşturur. Araştırmalar, iç mekanlarda çiçek kullanımının avantajlarından aşağıdaki gibi bahsetmiştir:

Ruh halinizi, üretkenliğinizi, konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı artırır.

Stresi ve yorgunluğu hafifletir.

Havadaki toksinleri emerek ve nemi artırarak oksijen üretip havayı temizler.

İç mekan bitkilerinin varlığı, yalnızca yatıştırıcı ve temizleyici etkisiyle kalmaz. Bilimsel saha çalışmaları, iç mekan bitkilerinin bulunduğu alanlarda; iş performansının, konsantrasyonun ve hasta olma oranının azaldığını tespit etmiştir.

Şehir ortamı ve dijital kanalların kullanımı çoğalmaya devam ettikçe teknolojiyle, doğadan ve birbirimizden daha fazla etkileşime giriyoruz. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için doğal dünyayla yeniden bağlantı kurmaya özen göstermek, yaşam standartlarımız için büyük bir önem taşıyor. İstanbul çiçek özenle hazırladığı buketleri ve çiçek aranjmanlarıyla, çevreniz ve kendiniz için doğal unsurların yer aldığı bir alan oluşturma imkanı sunuyor.

Salonda Çiçekler Atmosferi Nasıl Etkiler?

Bitkiler veya çiçekler, bir alanı anında güzelleştirme kabiliyetine sahiptir. Bununla da kalmayıp bulundukları kapalı alanın hava kalitesini yükseltirler. Fotosentez yoluyla karbondioksiti emen ve karbondioksiti bırakan bitki türleri, terleme yoluyla da nem buharı salgılar ve salonunuzun havasını nemlendirir.

Bitkiler, hastalıkların daha hızlı iyileşmesine de yardımcı olur. Salonunuzdaki bitkilerin yeşilliklerini görmek, kan basıncını düşürür ve sonuç olarak kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayan sakinleştirici bir etki verir. Havayı temizleme özelliğine sahip olan bitkilerin, bulunduğu ortam ve bulunmadığı ortamın hava kalitesi arasındaki değişimi rahatlıkla fark edebilirsiniz.

Siz de evinizi veya bulunduğunuz ortamı canlandırmak, estetik dokunuşlar katarak enerjinize hitap edecek bir atmosfer oluşturmak amacıyla salonunuza güzel bir çiçek almak istiyorsanız, Ribbon Flowers’ı inceleyebilir; onlarca çeşit arasından tercih yaparak taze ve özenle paketlenmiş canlı çiçeklere sahip olabilirsiniz.